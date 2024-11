WindTre rinnova il suo programma di fidelizzazione gratuito, WinDay, con un’offerta dedicata agli appassionati di cinema. Dal 14 al 27 novembre 2024, alcuni clienti selezionati potranno acquistare due biglietti per le sale The Space Cinema al prezzo di uno. L’iniziativa, accessibile tramite l’app dell’ operatore, sarà visibile solo ai residenti in province coperte da queste sale.

WindTre: vantaggi settimanali e altre sorprese con WinDay

WinDay, disponibile per clienti sia di rete fissa che mobile, offre vantaggi esclusivi ogni giorno della settimana. Per partecipare, è necessario scaricare l’app WindTre e registrarsi gratuitamente. La promo 2×1 si affianca ad altre offerte disponibili, come sconti su prodotti e concorsi giornalieri. In più, per i clienti che hanno aderito al programma premium WinDay+, l’iniziativa era già attiva all’inizio di novembre.

WinDay non si limita però alla sola promozione per il cinema. Ma offre anche una varietà di premi e attività. Tra queste, il quiz del martedì, con la possibilità di vincere ricariche o sconti, e il concorso Instant Win del mercoledì. Il quale questa settimana mette in palio un soggiorno a Perugia. I giochi del giovedì includono il WinQuiz e lo SmartGigaQuiz, che premiano i partecipanti con Giga extra o smartphone in omaggio.

Tra le iniziative fisse, troviamo sconti su prodotti Oral-B e donazioni gratuite tramite il progetto Share The Meal, che garantisce pasti a chi ne ha bisogno. Inoltre, la sezione WINGAMES nell’app offre una sala giochi con titoli come Scopa e Puzzle Gift, pensata per divertirsi.

WindTre consolida così la sua strategia di fidelizzazione. Proponendo un’offerta diversificata che unisce intrattenimento, risparmio e iniziative sociali. In modo da rafforzare considerevolmente il legame con la propria clientela. Se siete desiderosi di conoscere altre novità e sorprese messe a disposizione dall’ operatore, vi consigliamo anche di consultare il suo sito web ufficiale. Su cui troverete una soluzione per ogni vostra esigenza.