Se sei un cliente Iliad potresti voler passare a WindTre e ricevere Giga senza limiti

WindTre non smette di rivolgere la sua attenzione ai rivali e ogni mese punta ai loro clienti nel tentativo di convincerli a effettuare il trasferimento del numero dando loro la possibilità di attivare delle offerte davvero interessanti. I clienti Iliad e MVNO sono sempre i prediletti, infatti, a loro sono rivolte le offerte più convenienti, come la WindTre GO Unlimited.

L’offerta è tra le più economiche, prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

50 SMS verso tutti

Giga illimitati per la navigazione

WindTre GO Unlimited: modalità di attivazione

L’offerta WindTre GO Unlimited fa parte delle offerte operator attack destinate esclusivamente ai clienti che trasferiscono il loro numero da uno dei gestori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

I clienti in questione hanno la possibilità di attivare l’offerta in uno dei punti vendita WindTre o accedendo al sito ufficiale del gestore. Optando per l’attivazione online, il gestore permette di ottenere la SIM direttamente a casa grazie al servizio di spedizione gratuita, garantendo la consegna entro due giorni lavorativi dal momento la richiesta; o nell’immediato tramite eSim. L’attivazione è gratis, dunque sarà necessario sostenere una spesa iniziale di soli 9,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa. I clienti dovranno selezionare il loro operatore di provenienza e scegliere l’offerta loro dedicata per poter usufruire dei servizi previsti. Il credito residuo presente sulla vecchia SIM sarà trasferito immediatamente e il numero sarà attivo entro 48 ore dall’attivazione.

WindTre propone la sua offerta con Ricarica automatica, dunque la spesa di rinnovo sarà automaticamente addebitata su carta di credito o PayPal ma è possibile scegliere di affrontare i costi tramite credito residuo: in questo caso, il costo di rinnovo ammonterà a 10,99 euro al mese.