Porsche rinnova il sistema di infotainment a bordo della propria gamma

Porsche sta rivoluzionando l’esperienza digitale a bordo delle proprie vetture. A partire da giugno, su tutti i modelli 911, Taycan, Panamera e Cayenne, verrà introdotto il sistema Porsche Communication Management (PCM) di nuova generazione.

La casa di Zuffenhausen punta a rendere più performante il sistema oltre che più completo e funzionale. Il nuovo hardware consentirà una migliore reattività a quelli che sono gli input degli utenti grazie alla potenza di calcolo aumentata.

Tra le principali novità spiccano l’accesso al Porsche App Center per scaricare le app più interessanti e adatte alla propria vettura. Sarà possibile accedere ad uno store in cui saranno presenti numerose app di terze parti che sono supportate direttamente dal PCM.

Le Porsche sono sempre più tecnologiche e il sistema di infotainment diventa un hub per svago, notizie e controllo domotico

Il catalogo conterrà le più popolari app di streaming musicale, servizi podcast, app metereologiche, guide turistiche e perfino app di videogame. Le Porsche di nuova generazione diventeranno delle vetture a misura di utente e adatte ad ogni tipologia di viaggio o spostamento.

Lo store sarà disponibile nel momento in cui sarà presentato il nuovo model year di ogni vettura supportata. La prima è stata la Macan e ora l’intera gamma potrà contare sulla nuova tecnologia. La rivoluzione digitale da parte del costruttore tedesco è supportata anche dal supporto costante al pacchetto Porsche Connect, incluso di serie per 10 anni. Inoltre, le novità hardware e software legate al PCM includono anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza audio senza precedenti.

Il salto tecnologico ha consentito a Porsche di integrare l’assistente digitale Alexa di Amazon con le proprie vetture per poterle comandare direttamente con la voce. Affiancato al Porsche Voice Pilot, il servizio può essere utilizzato per gestire la domotica e comandare a distanza la propria smart home. Basterà un semplice comando vocali per aprire la porta automatiche del garage o accendere e spegnere l’illuminazione di casa.