AVM, FRITZ! presenterà tante soluzioni innovative per le smart home al MWC 2025

In occasione del MWC 2025 che si terrà dal 3 al 6 marzo, AVM presenterà i nuovi device FRITZ! pensati per venire incontro alle necessità degli utenti nelle smart home moderne. I prodotti di nuova generazione sono pensati per garantire una connessione internet veloce sia tramite 5G che fibra ottica. Ma non è tutto, FRITZ! ha pensato anche a chi ha necessità di accedere alla rete in tutte le aree della casa propria casa senza interruzioni grazie alla rete Wi-Fi Mesh a lunga portata.

Trattandosi di uno dei principali produttori nel settore, AVM conosce bene le esigenze degli utenti e ha a disposizione una vasta gamma di prodotti. I device della serie FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 e FRITZ!Box 6860 5G permettono di sfruttare la velocità della fibra ottica o del 5G per accedere alla rete.

I device supportano la fibra ottica fino a 10 Gbit/s e, grazie al Wi-Fi 7 permettono di sfruttare le altissime prestazioni per giocare, navigare, studiare o fare smart working. Un aspetto da non sottovalutare è la possibilità di collegare senza problemi tutti i propri device per la gestione della smart home. Il firewall integrato garantisce la sicurezza online.

Al fine di rende facile e immediata la gestione della rete domestica, AVM presenterà anche FRITZ! Mesh Set 4200, il set dedicato al Wi-Fi Mesh. Si tratta di una soluzione compatibile con qualsiasi modem e permetterà di estendere la rete in maniera omogenea e senza soluzione di continuità. Inoltre, in occasione del MWC 2025 saranno presentati anche due nuovi repeater compatibili con la tecnologia Wi-Fi 7.

Si tratta di FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, entrambi compatibili con i FRITZ!Box o altre soluzioni non del gruppo AVM. In questo caso, gli utenti potranno estendere il segnale Wi-Fi per coprire diverse aree della propria casa. La nuova tecnologia su cui sono basati consente di ridurre la latenza e aumentare il trasferimento dati per garantire un’esperienza di navigazione sempre fluida.