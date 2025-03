Google Play: la sicurezza sempre al centro

Google ha sempre messo al centro della sua attività la protezione degli utenti e degli sviluppatori. Non a caso il suo PlayStore è uno degli ambienti più sicuri per lo sviluppo di applicazioni mobili. La piattaforma, infatti, viene costantemente aggiornata. Proprio per garantire una maggiore protezione contro le truffe e i pericoli legati alla cybersicurezza. La recente evoluzione del sistema e l’introduzione di nuove tecnologie ha contribuito a rafforzare ancora di più tale aspetto. Tanto che oggi GooglePlay è una delle piattaforme più affidabili al mondo.

L’approccio di Google per la tutela degli utenti e degli sviluppatori

Nel 2024, Google ha introdotto misure avanzate per la sicurezza. Tra cui ad esempio l’API Play Integrity. Il quale consente di monitorare costantemente e in tempo reale il comportamento delle app. Grazie a questo sistema, più di 500 milioni di controlli vengono effettuati ogni giorno. Elemento che ha condotto ad una riduzione considerevole del rischio di accessi non autorizzati. Con l’obiettivo di continuare a migliorare, Google Play sta continuando anche a perfezionare l’API. Così che possa identificare dispositivi a rischio, senza compromettere la privacy degli utenti.

Oltre a garantire la protezione degli sviluppatori, Google ha pensato però anche agli utenti. In particolare introducendo strumenti per identificare le app sicure e affidabili. Tra le novità più recenti, è stato lanciato il badge di verifica “Verified” per le app VPN. Ciò permetterà alle persone di fare scelte più consapevoli quando scaricano le app.

Un altro ambito su cui Google si sta concentrando è la protezione dei minori. Le politiche specifiche per le famiglie, insieme a strumenti di controllo parentale avanzati, sono solo alcuni degli strumenti che l’azienda sta mettendo a disposizione. Il 2025 vedrà quindi l’introduzione di nuove soluzioni. Tra cui la Credential Manager API, che permetterà una gestione sicura degli ID digitali.

Ma non è finita qui. In quanto Google continua a lavorare su Android per mantenerlo un sistema operativo sicuro. Rivolgendo particolare attenzione alla protezione contro il malware e le truffe finanziarie. Google Play Protect, la funzionalità che scansiona costantemente le applicazioni, evolverà ulteriormente per affrontare minacce sempre più sofisticate.