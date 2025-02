Porsche Italia con un 2024 da record: Macan la più richiesta

Il 2025 è iniziato da poco più di un mese e le case automobilistiche tirano le somme su un 2024 del tutto ricco di novità. Un anno del tutto importante in cui le diverse aziende del settore delle quattro ruote hanno portato su strada nuovi modelli. Nel caso del costruttore Porsche, non sono certamente mancate le novità che hanno attirato l’attenzione degli utenti.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, il 2024 sembrerebbe essere stato un anno da record per la filiale italiana. I numeri emersi non fanno altro che mostrare un aumento delle vendite rispetto all’anno precedente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi da Porsche Italia in merito ad un 2024 giunto al termine da poco.

Porsche Italia: un 2024 da record

Le novità portate nel corso degli ultimi anni dalla casa automobilistica Porsche sono state in grado di attirare l’attenzione, tanto che gli utenti hanno deciso di procedere con un nuovo acquisto. Non a caso, il 2024 risulta essere un anno da record grazie al numero di vendite registrate. Nello specifico, le vetture consegnate dal costruttore automobilistico tedesco, durante lo scorso anno, sono state un totale di 8.223 vetture ai clienti italiani. Tale numero può essere tradotto in una percentuale di crescita pari all’8% rispetto al 2023.

Ancora una volta il costruttore Porsche è riuscito ad ottenere un ottimo risultato grazie alla vendita di veicoli con prestazioni eccellenti e un design del tutto ricercato. Non a caso, dunque, tale situazione non fa altro che ottimizzare le vendite della filiale italiana facendola diventare terzo mercato singolo europeo per volumi.

Lo stesso Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, a tal proposito ha voluto esprimere il proprio entusiasmo dichiarando che tale record attesta non solo la forza dei propri prodotti, ma anche il successo della rinnovata Client Experience, progettata per elevare l’esperienza dei clienti in tutti i nostri touchpoint.

I modelli più venduti sono stati la Porsche Macan, la Cayenne e la 911. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle vendite del marchio Porsche e alle novità che giungeranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.