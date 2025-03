1Mobile porta 200 Gb in 5G nelle mani degli utenti, ecco la promo Speed

Il gestore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone, presenta un’interessante promozione pensata per chi desidera tanti giga e una connessione veloce in 5G, mantenendo i costi sotto controllo. L’offerta si chiama Speed 5G 200 Limited Edition ed è attivabile da chi decide di trasferire il proprio numero a questo operatore. Gestori di questo genere in passato erano un po’ sottovalutati ma ora le cose sono nettamente cambiate: lo scettro del dominio e nelle loro mani. 1Mobile questa volta ha proposto qualcosa di difficilmente eguagliabile.

Cosa include l’offerta super che 1Mobile propone anche questa volta

Con Speed 5G 200 Limited Edition si ottengono i migliori contenuti, ecco il resoconto:

200 GB al mese in 5G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

50 SMS inclusi ;

Prezzo promozionale di 5€ per il primo mese, poi 7,99€ al mese per sempre.

Uno degli aspetti più interessanti è che l’offerta è aperta a chi proviene da qualsiasi operatore, senza limitazioni. Basta effettuare la portabilità del numero per accedere alla promo.

SIM gratis e attivazione facile

L’attivazione della promozione è gratuita e può essere completata in pochi passaggi tramite SPID, un sistema veloce e sicuro. La SIM viene spedita senza costi aggiuntivi a chi porta il numero in 1Mobile. In alternativa, chi preferisce attivare un nuovo numero può farlo, ma dovrà pagare 5€ per la SIM.

L’offerta può essere sottoscritta entro il 31 marzo 2025, offrendo tempo sufficiente per valutare con calma il passaggio.

Un’offerta per chi vuole 5G e tanti dati a un prezzo giusto

Con un pacchetto dati abbondante e il supporto al 5G, questa soluzione è ideale per chi usa lo smartphone per lavorare, guardare contenuti in streaming o navigare senza limiti. Il prezzo fisso e trasparente consente di pianificare la spesa mensile senza brutte sorprese.

1Mobile propone così una tariffa semplice, moderna e conveniente, pensata per chi cerca prestazioni elevate e zero complicazioni.