1Mobile lancia la Speed 5G 200 Limited Edition: un’offerta per navigare velocemente

1Mobile ha da poco introdotto l’offerta Speed 5G 200 Limited Edition. Una soluzione pensata per coloro che cercano velocità e un pacchetto dati generoso e ricco di servizi. Tale offerta infatti consente di navigare a 5G con 200GB mensili al prezzo promozionale di 5€ nel primo mese. Dalla seconda mensilità in poi, invece, il costo passa a 7,99€, mantenendo comunque un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre ai dati, l’offerta include anche minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali e 50 SMS mensili. I nuovi clienti che effettuano la portabilità da altri operatori potranno beneficiare di un’ attivazione gratuita. Mentre le nuove SIM hanno un costo di 5€. Un altro vantaggio extra riguarda poi l’accesso alla rete 5G, fornita da Vodafone. La quale assicura una connessione veloce e stabile su tutto il territorio italiano e in qualsiasi momento.

I dettagli da conoscere per sfruttare al meglio l’offerta 1Mobile

La nuova offerta di 1Mobile è valida fino al 31 marzo 2025 ed è disponibile sia per i nuovi clienti in portabilità che per chi attiva un nuovo numero. Chi decide di portare il proprio numero da un altro gestore potrà farlo senza costi aggiuntivi e senza interruzioni. In più, la navigazione è valida anche nei paesi dell’Unione Europea, in conformità con le regolamentazioni europee. Sarà quindi possibile sfruttare il traffico dati incluso nella promo anche durante i viaggi. Insomma questo piano risulta essere assolutamente perfetto per chi desidera navigare velocemente. Ma è anche ideale per chi fa un uso intenso del telefono, grazie ai minuti illimitati e ai 50 SMS inclusi.

Come per tutte le offerte, anche la Speed 5G 200 Limited Edition presenta alcune condizioni da tenere in considerazione. Prima di tutto, è importante sapere che i 200GB di traffico dati non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Se, ad esempio, non si consumano tutti i gigabyte a disposizione, questi andranno persi una volta terminato il mese. In più, se si supera il limite di 200 GB, sarà possibile continuare a navigare, ma a pagamento, con un costo di 0,50€ ogni 100MB. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, e se il credito residuo non è sufficiente per il rinnovo, la promozione non sarà attivata finché non viene effettuata una ricarica.

Un altro punto importante riguarda l’incompatibilità dei servizi con alcuni dispositivi. In particolare quelli con sistema operativo Blackberry o alcuni modelli di Brondi e Wiko, a causa di limitazioni hardware o software. È quindi fondamentale assicurarsi che il proprio telefono sia compatibile con il piano. La possibilità di disattivare l’offerta in qualsiasi momento è un ulteriore vantaggio. Ma sarà comunque possibile utilizzare il traffico residuo fino alla scadenza della promozione. Con la Speed 5G 200 Limited Edition, 1Mobile offre quindi un pacchetto completo per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Tutto ciò con la comodità di un piano semplice e senza sorprese.