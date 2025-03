WindTre: ecco come ottenere un nuovo iPhone 16e

WindTre ha ufficialmente inserito l’iPhone 16e nel suo listino. Offrendo una vasta gamma di opzioni per chi desidera acquistare l’ultimo smartphone dell’azienda di Cupertino. Tale modello rappresenta il più economico tra quelli compatibili con Apple Intelligence. L’operatore ha predisposto diverse formule di acquisto. Permettendo così ai clienti di scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione. L’offerta riguarda sia chi è già cliente sia per i nuovi utenti WindTre.

Ecco come acquistare un nuovo iPhone 16e con WindTre

Nel dettaglio, il modello da 128 GB presenta il prezzo di acquisto immediato di 739,90 euro. I nuovi clienti possono ottenerlo con il piano Unlimited 200 5G Easy Pay al costo di 19,99 euro al mese per 30 mesi. Con un anticipo di 99,90 euro, per un totale di 699,82 euro. I già clienti, invece, possono acquistarlo con il passaggio al piano Mia Smart Pack Unlimited 5G a partire da 9,99 euro. Con un costo mensile di 22,99 euro per 30 mesi e anticipo zero tramite finanziamento.

Il modello da 256 GB ha un prezzo di acquisto immediato di 869,90 euro. I nuovi clienti WindTre, abbinando Unlimited 200 5G Easy Pay, possono acquistarlo a 22,99 euro al mese per 30 mesi. Con un anticipo di 99,90 euro, per un totale di 789,82 euro. I già clienti, passando a Mia Smart Pack Unlimited 5G, possono ottenerlo a 27,99 euro al mese per 30 mesi. Con anticipo zero.

Infine, il modello da 512 GB ha un prezzo di acquisto immediato di 1.129,90 euro. I nuovi clienti possono acquistarlo con Unlimited 200 5G Easy Pay al costo di 32,99 euro al mese per 30 mesi. Con un anticipo di 139,99 euro. I già clienti, invece, possono ottenerlo con Mia Smart Pack Unlimited 5G a 36,99 euro al mese per 30 mesi. Con anticipo zero tramite finanziamento.

La tariffa Unlimited 200 5G Easy Pay, al costo di 14,99 euro al mese, include minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G. Inoltre, offre assistenza prioritaria senza attese. La Mia Smart Pack Unlimited 5G, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, include minuti e Giga illimitati in 5G. I clienti interessati possono acquistare un nuovo iPhone 16e direttamente nei negozi WindTre. O, in alternativa, tramite il sito web dell’operatore.