Speed 5G 150 Limited Edition: la nuova offerta di 1Mobile

La compagnia telefonica 1Mobile lancia la promozione Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi desidera navigare con prestazioni elevate a un prezzo contenuto. L’offerta mette a disposizione 150GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. Il primo mese costa solo 5€, mentre dal secondo il prezzo sale a 6,99€. La navigazione è disponibile in 5G, ma in caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici la connessione resta attiva in 4G.

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore, mentre per le nuove SIM è previsto un contributo di 5 euro. La promozione può essere attivata sia online sia nei punti vendita ufficiali, con la possibilità di gestire consumi e rinnovi dall’app 1Mobile o dall’area clienti del sito. L’offerta è valida fino al 31 agosto 2025 e il traffico non utilizzato non è cumulabile.

Dettagli, vincoli e utilizzo dell’offerta di 1Mobile

Il pacchetto dati può essere utilizzato in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità alle norme europee sul roaming. In caso di superamento della soglia di traffico internet, la connessione viene bloccata, ma il cliente può riprendere la navigazione attivando la funzione “Restart” o acquistando ulteriori pacchetti extra.

Chi effettua la portabilità deve completare il trasferimento del numero entro 30 giorni dall’attivazione, altrimenti il bonus iniziale verrà addebitato. Se la SIM viene disattivata o portata verso un altro operatore entro 180 giorni, gli importi promozionali utilizzati verranno trattenuti dal credito residuo. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, purché ci sia credito sufficiente. Due mancati pagamenti consecutivi comportano la sospensione del piano.

Tale offerta non è compatibile con i dispositivi BlackBerry con sistema operativo proprietario e potrebbe avere limitazioni su alcuni modelli Brondi e Wiko. 1Mobile non si assume responsabilità per eventuali malfunzionamenti legati a tali dispositivi. È possibile disattivare la promo in qualsiasi momento tramite app o area clienti, continuando a utilizzare le unità residue fino alla scadenza naturale del rinnovo.