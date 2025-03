Google: risolto il bug con il meteo presente sui dispositivi Pixel

Sembra che Google abbia risolto un fastidioso bug che comprometteva la precisione delle previsioni meteo sui dispositivi Pixel. L’errore riscontrato dagli utenti non è grave. Ma ha causato fastidiosi intoppi per chi si affidava ai widget meteo o alla funzione “Riepilogo”. In particolare, il bug faceva sì che la posizione mostrata fosse più generica di quanto dovesse essere. Causando la visualizzazione del meteo di una città anziché del quartiere specifico in cui si trovava l’utente. Tale errore rendeva difficile ottenere informazioni precise. Come quelle relative alla temperatura e alle previsioni per il quartiere specifico. Ma venivano visualizzate le previsioni per l’intera città.

Google risolve il bug per il meteo

Il problema risultava abbastanza evidente. Accanto al nome della città compariva infatti il tasto “Salva”, un indizio che l’app non riconosceva il luogo come la posizione attuale dell’utente. Ciò non accadeva, invece, se le previsioni meteo venivano consultate direttamente tramite l’app Pixel Meteo. Qui, infatti, non si presentava tale problema. La causa del disguido è stata rintracciata in un bug che riguardava il modo in cui l’app Google interagiva con il widget e con Riepilogo. Fortunatamente, con l’ultimo aggiornamento di Pixel Meteo e dell’app Google, il problema è stato risolto.

Ora, sia il widget meteo che la funzione Riepilogo mostrano la posizione corretta. È importante però fare attenzione a chi sta testando Android 16. Infatti, sembra che nella beta 3.1 di tale versione del sistema operativo, il problema sia ancora presente. Gli utenti che utilizzano Android 15, invece, non riscontrano più alcun errore.

L’aggiornamento ha aggiunto anche una piccola novità visibile sul widget. Ora, nella parte inferiore, compare la dicitura “Google Meteo”. Quest’ultima rende più chiaro da quale app provengano le informazioni. Rendendo più trasparente la provenienza dei dati meteo. La risoluzione del bug dimostra l’attenzione di Google nel voler migliorare continuamente l’affidabilità e la precisione delle proprie applicazioni sui propri dispositivi Pixel.