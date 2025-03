1Mobile è il gestore virtuale che offre 300 GB in 5G, ecco il prezzo

Incredibilmente, i gestori più famosi hanno perso terreno lasciando che i provider virtuali guadagnassero tanta leadership ultimamente. Uno dei più interessanti che sta spiccando per le sue qualità ormai da diversi mesi a questa parte è sicuramente 1Mobile. Le sue grandi gesta dal punto di vista della telefonia mobile sono visibili a tutti, soprattutto con le ultime soluzioni che sono arrivate sul mondo della telefonia mobile in Italia.

1Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, ha lanciato una nuova tariffa di tipo mobile pensata per chi vuole tanti giga in 5G a un prezzo conveniente. La promozione si chiama Speed 5G 200 Limited Edition e mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 200 GB in 5G.

Uno dei vantaggi di questa tariffa è la promozione sul primo mese, disponibile al costo di 5€. Dal secondo mese in poi, il costo dell’offerta diventa di 7,99€ al mese e rimane fisso senza aumenti nel tempo.

1Mobile: attivazione gratuita e SIM in regalo per chi cambia operatore

L’offerta è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza alcuna restrizione sull’operatore di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita e non ci sono costi di attivazione.

Chi invece sceglie di attivare un nuovo numero può comunque sottoscrivere la promozione, ma dovrà pagare 5€ per la SIM.

L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo rapido e sicuro. La promozione è disponibile fino al 31 marzo 2025, quindi chi è interessato ha tempo per valutare il cambio.

Nessun vincolo e rete Vodafone 5G: offre 1Mobile

1Mobile si distingue per tariffe trasparenti e senza vincoli, con l’affidabilità della rete Vodafone che garantisce una copertura stabile e velocità elevate. La Speed 5G 200 Limited Edition offre un pacchetto completo a un prezzo competitivo, risultando una delle proposte più interessanti nel panorama degli operatori virtuali. Soluzioni di questo genere non sono semplici da trovare, per cui approfittare potrebbe essere una buona scelta.