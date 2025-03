Zeekr 9X: il primo SUV ibrido del brand che sfida ogni limite

Il SUV Zeekr 9X ha appena mostrato al mondo il suo potenziale. La casa cinese ha diffuso un video che mette in evidenza le sue prestazioni in condizioni estreme: un percorso innevato con temperature di -39 gradi e umidità del 72%. Ma quanto è davvero capace di adattarsi questo SUV? La risposta sembra chiara: senza compromessi. Testato in un ambiente tanto ostile, il veicolo si prepara a dimostrare che può affrontare qualsiasi condizione, sia sulla neve che in città. Questa robustezza si unisce al design moderno, una fusione perfetta tra estetica e funzionalità. Zeekr ha puntato tutto su un prodotto che non teme il confronto con i colossi del mercato. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Il pubblico potrà scoprirlo al Salone dell’auto di Shanghai il mese prossimo, dove il SUV verrà svelato ufficialmente. Sarà proprio in quell’occasione che il mondo vedrà il futuro della mobilità ibrida.

Zeekr ha scelto di equipaggiare il 9X con un sistema di guida intelligente di ultima generazione, il G-Pilot H9. Questa tecnologia permette al veicolo di vantare una compatibilità con la guida autonoma di livello 3, una novità assoluta per il brand cinese. Non è forse il futuro della guida che stavamo aspettando? Due chip Nvidia Drive AGX Thor sono il cuore pulsante del sistema, con una potenza di calcolo che raggiunge i 1.400 TOPS. Una capacità straordinaria che, unita all’intelligenza artificiale, fa sembrare il 9X un’auto del futuro, pronta per affrontare l’oggi.

L’ingresso nel mondo degli ibridi per Zeekr

Se le promesse di prestazione verranno mantenute, il SUV sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Con queste caratteristiche, il 9X sembra puntare a una fascia di mercato alta, senza scendere a compromessi su prestazioni e lusso. Qual è il limite per Zeekr? Probabilmente non c’è. Il Zeekr 9X rappresenta una vera e propria rivoluzione per il brand. Fino ad oggi, Zeekr ha prodotto solo veicoli completamente elettrici, ma con il 9X il marchio entra per la prima volta nel segmento degli ibridi. Quali sono le implicazioni di questa mossa? È un passo decisivo verso un futuro che mescola il meglio dei motori elettrici e termici.

Le varianti proposte, standard e Grand, offrono due livelli di lusso e dotazioni, lasciando agli acquirenti la libertà di scegliere. L’innovazione di Zeekr è nel modo in cui definisce nuovi standard. Il SUV ibrido potrebbe infatti diventare un punto di riferimento per coloro che cercano prestazioni estreme. Il suo punto forte, ciò che dona agli acquirenti, è il saper di star scegliendo un modello con al contempo una guida sofisticata e ricca di comfort. Il 9X è pronto a stabilire un nuovo record?