WindTre pensa ai clienti under 30: ecco l’offerta da non perdere

La WindTre SUPER 5G continua a conquistare gli under 30 con la sua straordinaria quantità di Giga per la navigazione e il suo costo particolarmente conveniente. Il gestore arancione mira così a invogliare i più giovani ad acquistare una nuova SIM e ricevere dei servizi di ottima qualità e abbondanti senza dover necessariamente sostenere spese eccessive.

WindTre SUPER 5G: costo e attivazione

I nuovi clienti WindTre aventi età massima 30 anni possono attivare l’offerta SUPER 5G accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei negozi abilitati. L’offerta non necessiterà di alcun costo di attivazione e, in caso di acquisto online, la SIM sarà spedita gratuitamente tramite corriere. I nuovi clienti dovranno sostenere soltanto una spesa di 9,99 euro al mese per poter ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile, più 12,60 GB extra per la navigazione in Unione Europea.

Il costo dell’offerta dovrà essere sostenuto tramite carta di credito o PayPal ma i clienti potranno optare anche per il pagamento tramite credito residuo andando incontro a un costo mensile maggiorato. In caso di portabilità del numero, il credito residuo sarà automaticamente trasferito sulla nuova SIM entro 48 ore dall’attivazione.

WindTre propone differenti modalità di attivazione, permettendo ai clienti di procedere con l’acquisto direttamente in negozio o di effettuare l’acquisto online con consegna a casa della SIM; o ancora, di effettuare il preordine online per poi procedere con il ritiro presso uno dei punti vendita convenzionati. I clienti potranno scegliere la modalità che ritengono più appropriata.

Si ricorda che il gestore rivolge la sua offerta esclusivamente ai clienti under 30 e over 65, i quali potranno abbinare alla tariffa anche uno smartphone da acquistare a rate mensili da accorpare alla spesa di rinnovo della tariffa. Basterà consultare il sito ufficiale del gestore e sfogliare il listino dei dispositivi proposti per conoscere i costi extra ai quali si andrà incontro.