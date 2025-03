Renault Espace 2025: il SUV iconico ritorna con molte novità

Con il restyling del 2025, la Renault Espace si allinea al nuovo corso stilistico della casa francese. Le novità? Tutte concentrate sul frontale, dove una calandra ridisegnata e i nuovi fari orizzontali dominano la scena. Luci diurne a LED a forma di freccia e un paraurti rivisto completano un look audace. Anche dietro si nota l’evoluzione: la firma luminosa dei gruppi ottici richiama il Tangram, un disegno introdotto sulla Renault Rafale. A chi non bastano le novità di design, la nuova colorazione Baltic Blue Grey aggiunge ulteriore personalità. Ma è dentro che il vero lusso si fa sentire. Il nuovo tetto panoramico, regolabile anche con comandi vocali, offre un’esperienza di luce e spazio senza precedenti.

La potenza dell’ibrido

La Renault Espace 2025 resta con il suo conosciuto powertrain Full Hybrid. Abbiamo così un motore a 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri, affiancato da due motori elettrici. Tale combinazione promette grande efficienza unite ad ottime prestazioni, come sempre del resto quando si parla di questo SUV. Con i suoi 200 CV totali, l’Espace copre lo 0-100 km/h in soli 8,8 secondi. Ma qual è il vero segreto del suo successo? I consumi ridotti, appena 4,8 litri per 100 km, e le emissioni di CO2 di 108 g/km. In un’epoca in cui l’ecologia è prioritaria, la Renault Espace dimostra che prestazioni e sostenibilità possono convivere. E non si ferma qui con le novità. Il sistema ADAS di Livello 2 garantisce infatti una guida assistita che rende ogni viaggio un piacere.

Comfort e tecnologia da vivere targata Renault

Se il motore conquista, gli interni sono un vero abbraccio di comfort. Renault ha puntato su materiali sostenibili e ha migliorato i sedili per renderli più avvolgenti. Chi cerca spazio non resterà deluso: con fino a 7 posti, l’abitacolo è ampio e modulabile. Il bagagliaio parte da 692 litri per la versione a 5 posti, offrendo fino a 2.224 litri. E la tecnologia? Di serie troviamo il sistema OpenR Link con Android Automotive OS, un cruscotto digitale da 12,3 pollici e uno schermo touch verticale da 12 pollici per l’infotainment. Compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, garantisce aggiornamenti OTA e un’esperienza di guida sempre connessa. La Renault Espace 2025 sarà capace di ridefinire il concetto di SUV e farsi strada tra i competitor?