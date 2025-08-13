Zeekr annuncia il rinnovamento della serie con chip Thor-U e batteria Energee

Zeekr, brand 100% elettrico del gruppo Geely, torna sotto i riflettori con un piano di rinnovamento che coinvolgerà più modelli entro la fine del 2025. Dopo un anno senza annunci rilevanti, il marchio cinese ha scelto di intervenire con aggiornamenti mirati per rafforzare la propria posizione in un mercato delle auto elettriche sempre più competitivo.

Il primo a ricevere novità sarà il SUV compatto Zeekr X, atteso tra settembre e il quarto trimestre dell’anno. Non ci sarà una rivoluzione stilistica, ma un miglioramento mirato. Si parla innanzitutto dell’introduzione di una nuova variante dotata della batteria sviluppata internamente da Energee Battery, azienda del gruppo Geely, insieme a rifiniture degli interni pensate per migliorare comfort ed efficienza.

Chip Thor-U e architettura a 900V per Zeekr 001 e 7X

Nella parte finale dell’anno, Zeekr porterà aggiornamenti anche su altri modelli. Il 007, ad esempio, riceverà piccoli ritocchi estetici interni ed esterni, senza modifiche alla piattaforma tecnica. Diverso il caso del Zeekr001, che sarà potenziato con il chip Thor-U e un sistema elettrico a 900V. Questo upgrade consentirà prestazioni superiori e tempi di ricarica più rapidi, mantenendo comunque solo lievi cambiamenti estetici.

Il chip Thor-U e l’architettura a 900V arriveranno anche su alcune versioni del Zeekr 7X, accompagnati da aggiornamenti visivi discreti ma significativi. I dettagli sulle configurazioni finali saranno comunicati in occasione degli eventi ufficiali di presentazione. Gli altri modelli della gamma non subiranno modifiche nel 2025.

In contemporanea, in Cina, Zeekr ha lanciato incentivi per le versioni attuali di ZeekrX, 007, 001 e 7X, con finanziamenti a tasso zero per cinque anni e pacchetti di aggiornamento opzionali. Queste offerte saranno valide solo fino all’arrivo delle versioni rinnovate. Tale annuncio, accolto positivamente dalla stampa di settore, è stato interpretato come una mossa di trasparenza verso i clienti. In quanto informare in anticipo sulle novità consente di scegliere se acquistare subito o attendere i modelli aggiornati.