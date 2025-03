BYD Seal U DM-i Comfort: autonomia e prestazioni al TOP

Con la Seal U DM-i Comfort, BYD alza il livello, grazie a un powertrain che non passa inosservato. L’ibrido Plug-in DM-i, cuore di questo SUV, integra un motore endotermico da 1,5 litri con un’unità elettrica da 145 kW. Risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,9 secondi. Non sarà un bolide da pista, ma i suoi 218 CV complessivi garantiscono performance solide e affidabili. La velocità massima raggiunge 170 km/h, più che sufficiente per le esigenze quotidiane. Ma la vera novità è altrove. Anche con i i brevi tratti in elettrico, la nuova BYD può arrivare a 125 km. La batteria poi, che tocca da 26,6 kWh, riscrive le regole dei SUV ibridi completamente.

Autonomia complessiva e lusso accessibile con la nuova BYD

L’autonomia è il grande punto di forza della BYD Seal U DM-i Comfort. Grazie alla nuova batteria, si possono percorrere 125 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP, un traguardo che rende questa versione particolarmente interessante per chi cerca una mobilità sostenibile senza sacrificare le lunghe distanze. Con il pieno di benzina e la batteria carica, si arriva a un’autonomia complessiva di 1.125 km. Un valore impressionante, che solleva una domanda: perché continuare a temere i limiti delle auto elettriche? Anche se le altre caratteristiche tecniche rimangono invariate rispetto alle versioni precedenti, la BYD Seal U DM-i Comfort si impone come una scelta lungimirante per chi desidera il meglio di entrambi i mondi.

A rendere questa novità ancora più appetibile è il prezzo: 42.300 euro. Una cifra che include non solo un’autonomia superiore, ma anche un equipaggiamento di livello. BYD non ha lesinato sulle dotazioni: i sedili in pelle riscaldati e ventilati, l’ampio tetto panoramico, la pompa di calore e un sistema infotainment da 15,6 pollici, capace di ruotare in verticale, rappresentano un’offerta premium che non teme rivali. E gli ADAS? Sempre presenti, perché la sicurezza non deve mai passare in secondo piano. La BYD Comfort si posiziona tra la Boost e la Design, con un prezzo che sembra trovare il perfetto equilibrio. Chi può resistere a una proposta così completa, tanto nell’autonomia quanto nel lusso?