Redmi 13x ufficiale: emerse le prime caratteristiche

Redmi ha annunciato in Vietnam il nuovo modello 13X. Uno smartphone che sembra essere una versione rivisitata del Redmi 13 4G. L’annuncio è stato fatto senza particolari clamori. Con pochi dettagli rilasciati attraverso i profili social dell’azienda. Il Redmi 13X mantiene le linee eleganti e moderne della gamma. Con un design che richiama da vicino i modelli più recenti. Il dispositivo presenta un display LCD IPS. Da 6,79 pollici. Con risoluzione Full HD+. E frequenza di aggiornamento che arriva a 90Hz. Tale configurazione garantisce una buona fluidità nella navigazione e nella riproduzione di contenuti multimediali.

Redmi 13X: le prime caratteristiche rilasciate

Il nuovo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Helio G91-Ultra. Una soluzione octa-core che integra due core Cortex-A75 per garantire prestazioni solide nelle operazioni quotidiane. Inoltre, il dispositivo è disponibile in due varianti di memoria. La prima da 6 GB di RAM con 128 GB di storage. La seconda da 8 GB di RAM con 128 GB di storage. Quest’ultima espandibile fino a 1 TB con microSD. Il dispositivo supporta dual SIM, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 e GPS. Mentre manca il supporto per l’NFC.

Uno dei punti di forza del Redmi 13X è la batteria. Quest’ultima, infatti, è da 5.030 mAh. Inoltre, la ricarica rapida è da 33W. Il comparto fotografico si distingue per la fotocamera principale da 108 MP. Quest’ultima è accompagnata da un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13MP.

In Vietnam, il nuovo smartphone Redmi presenta il prezzo di 4.290.000 VND (circa 155 euro). Tale costo fa riferimento alla versione da 6+128 GB. Mentre si sale a 4.690.000 VND (circa 170 euro) per quella da 8+128 GB. Tali prezzi lo posizionano come un’opzione accessibile per chi cerca uno smartphone bilanciato tra prestazioni, design e autonomia. È importante sottolineare che su Amazon, il modello Redmi 13 4G è disponibile ad un prezzo inferiore. Offrendo così la possibilità di ottenere il doppio dell’archiviazione ad un prezzo estremamente competitivo.