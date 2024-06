La lista di smartphone appartenenti alla serie Xiaomi Redmi 13 continua ad ampliarsi. Il noto produttore tech ha infatti da poco deciso di presentare ufficialmente sul mercato mobile un nuovo modello. Stiamo parlando in particolare del nuovo Xiaomi Redmi 13 4G. Vediamo qui di seguito tutte le novità introdotte su questo modello.

Xiaomi presenta in veste ufficiale il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 13 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi 13 4G. Quest’ultimo presenta diverse migliorie rispetto al modello presentato lo scorso anno. In particolare, il nuovo device dell’azienda monta questa volta un processore differente.

L’azienda sembra infatti che abbia deciso di adottare il soc MediaTek Helio G91. A supporto ulteriore delle performance, ci sono poi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Un altro cambiamento di rilievo riguarda poi il comparto fotografico. Questa volta, infatti, l’azienda ha deciso di adottare un sensore fotografico principale da ben 108 MP e quest’ultimo è sempre affiancato da un secondo sensore macro e di profondità.

Sulla parte frontale lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.79 pollici in risoluzione FullHD+. È presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro trova posto in un piccolo foro la fotocamera anteriore da 13 MP. La batteria ha una capienza di 5030 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo installato a bordo, infine, è Android 14 con l’interfaccia utente HyperOS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level dell’azienda Xiaomi Redmi 13 4G sarà distribuito ufficialmente sul mercato mobile ad un prezzo di 199,99 euro per la versione con 6/128 GB e 229,99 euro per la versione con 8/256 GB.