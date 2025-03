Redmi Note 14S: arriva la conferma ufficiale

REDMI ha rivelato ufficialmente le specifiche tecniche del tanto atteso Note 14S. Si tratta di un modello che si inserisce nella fascia entry-level. Il nuovo dispositivo promette di offrire prestazioni solide ad un prezzo contenuto. Mirando a soddisfare le esigenze di un vasto numero di utenti. Esaminando nel dettaglio le caratteristiche del REDMI Note 14S, emerge subito una scelta ben precisa da parte della compagnia cinese. Il modello rappresenta una versione riveduta e corretta del REDMI Note 13 Pro 4G. Con alcuni aggiornamenti estetici e tecnici.

REDMI Note 14S: ecco i dettagli emersi

Il dispositivo presenta un display AMOLED. Da 6,67 pollici. Con una risoluzione Full HD+ che garantisce una qualità visiva eccellente. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il vetro è un Gorilla Glass 5. Che promette di protegge il display. Il REDMI Note 14S presenta un processore MediaTek Helio G99 Ultra. La memoria RAM sarà da 8 GB. Mentre lo spazio di archiviazione interno è da 256 GB offrono una capacità più che adeguata per l’utente medio. La batteria sarà da 5000 mAh. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida a 67 W permette di ridurre i tempi di attesa.

Sul retro, c’è una fotocamera principale da ben 200 MP. Accompagnata da un sensore ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Il sistema operativo Android 14 risulta preinstallato sul REDMI Note 14S. Tale dettaglio suggerisce l’intenzione della compagnia di puntare su una versione pura e aggiornata del software. Senza il coinvolgimento della nuova interfaccia HyperOS 2.0. Almeno per tale modello. Mentre il sensore di impronte digitali è integrato nel pannello frontale. Quest’ultimo assicura una maggiore comodità e sicurezza.

Per il nuovo modello, REDMI ha fissato un prezzo di lancio, in Ucraina, pari a 10999 grivnia. Ovvero circa 243 euro. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali sul lancio in Italia. È però probabile che l’arrivo del dispositivo non sia lontano. In attesa di ulteriori conferme e aggiornamenti, il nuovo REDMI potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi cerca prestazioni solide e un prezzo competitivo.