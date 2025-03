iPhone 17: tutte le novità attese sui prossimi melafonini

Settembre, mese prediletto da Apple per procedere con la presentazione dei suoi iPhone, è ancora lontano ma svariati rapporti ci permettono di avere un quadro abbastanza completo di ciò che avremo modo di vedere sui prossimi melafonini. Gli iPhone 17 accoglieranno infatti diversi aggiornamenti, il più rilevante riguarda sicuramente l’arrivo dell‘inedito iPhone 17 Air, ma non passano inosservati gli aggiornamenti previsti sui singoli modelli, come la presenza di display ProMotion su tutte le varianti.

iPhone 17: tutti gli aggiornamenti in arrivo

L‘aggiornamento dei display presenti su tutti e quattro i modelli di iPhone 17 in arrivo è stato riferito da più fonti, secondo le quali Apple introdurrà la tecnologia Pro Motion anche sui modelli base e adotterà dei pannelli in grado di garantire una risoluzione ancora più efficiente. In termini di funzionalità inedite, i modelli base di potrebbero non accogliere particolari novità. Mark Gurman di Bloomberg ha infatti affermato di prediligere il nuovo Air che, con il suo design estremamente originale, potrebbe rappresentare l’unica vera e propria novità dell’anno.

Componente sulla quale Apple potrebbe riporre particolare attenzione è la fotocamera dei suoi iPhone 17 Pro e Pro Max. A riguardo sono emerse importanti anticipazioni, per le quali il colosso aggiornerà i sensori fotografici dei modelli di punta introducendo ben tre nuovi sensori da 48 MP, che permetteranno così di effettuare la registrazione di video in 8K. Lo scopo potrebbe essere quello di rivolgere i dispositivi a una fascia di utenti ben precisa, che potrebbe essere pronta a dare il benvenuto a un nuovo strumento di registrazione di altissima qualità e sopratutto maneggevole.

Stando alle informazioni trapelate, Apple non si limiterà ad aggiornare i sensori fotografici. I nuovi dispositivi potrebbero chiaramente essere ispirati ai Google Pixel e alla loro fotocamera. Apple sembrerebbe aver optato per un modulo molto ampio, che occuperà una porzione sopraelevata della scocca posteriore ricordando così la caratteristica tipica del Pixel.