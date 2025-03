Fitbit Inspire 3: grazie ad Amazon il prezzo crolla del 25%

Il Fitbit Inspire 3 è un prodotto tra i più completi per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Al giorno d’oggi sono numerose le proposte che i costruttori portano sul mercato, ma non tutte sono in gradi di offrire un’esperienza d’uso adeguata. Se siete invece in certa di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questo è perfetto. Oltre alla rilevazione continua del battito cardiaco e del GPS integrato, il Fitbit Inspire 3 è in grado di effettuare una mappatura dell’allenamento tenendo traccia di tutte le sessioni e dell’intensità.

Grazie alle offerte di primavera attualmente in corso su Amazon è possibile acquistarlo risparmiando sul prezzo iniziale di listino. L’obiettivo del colosso, infatti, è di aiutare gli utenti a risparmiare denaro e oggi il Fitbit Inspire 3 costa solamente 74,90 euro anziché 99,95.

Amazon: Fitbit Inspire 3 in sconto imperdibile

Durante le sessioni di sport, ma anche durante una semplice passeggiata, indossare un tracker può essere sempre una valida soluzione per tenere traccia di alcuni importanti parametri legati all’utente. Il Fitbit Inspire 3, non solo è comodo e pratico da indossare, ma tiene sotto controllo il battito cardiaco. Oltre a ciò, consente di accedere a consigli e suggerimenti personalizzati per portare a termine sessioni di allenamento esclusive ma anche di rilassamento.

Grazie all’offerta di primavera Amazon attualmente in corso è possibile portare a casa un dispositivo perfetto per tenere sotto controllo tutti i parametri più importanti durante le sessioni di allenamento, a partire dal battito cardiaco fino al monitoraggio dell’ossigeno e dello stress. Oltre a ciò, naturalmente non manca la possibilità di ricevere chiamate e di visualizzare notifiche grazie alla compatibilità con Android e iPhone.

Infine, dettaglio da non sottovalutare, la resistenza all’acqua fino a 50 metri che consente di indossarlo anche durante le sessioni di nuovo al mare o in piscina. Eccellente anche l’autonomia che arriva fino a ben 10 giorni con una singola carica. Lo sconto, come anticipato, è limitato: approfittatene subito prima che sia troppo tardi, costa solamente 74,90€.