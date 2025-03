Snapdragon 8s Elite, scopriamo meglio il nuovo chipset di Qualcomm

Le voci riguardanti il System-on-Chip Snapdragon 8s Elite si stanno facendo sempre più insistenti ogni giorno che passa. Inizialmente previsto per gennaio, Qualcomm ha scelto di rinviare il debutto del chipset per motivi non meglio specificati.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il SoC si preannuncia pensato per la fascia alta del mercato e in grado di equipaggiare i flagship più recenti. Nonostante le prestazioni potrebbero essere al pari dello Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha puntato a differenziare nettamente i due chipset.

Infatti, lo Snapdragon 8s Elite ha molte similitudini con lo Snapdragon 8s Gen 3 dal punto di vista hardware. Il chipset è realizzato con un processo produttivo a 4nm e già questo tende a differenziare le prestazioni pure e i consumi energetici.

Qualcomm ha creato il nuovo Snapdragon 8s Elite, un SoC che si prepara a fare il proprio debutto sui flagship di metà generazione

Snapdragon 8s Elite : CPU : 4nm

• 1× 3.21GHz Cortex X4 Core

• 3× 3.01GHz Cortex A720 cores

• 2× 2.80GHz & 2× 2.02GHz Cortex A520 cores No Oryon core for SD 8s Elite !

ANTUTU Score : ~ 2 Million 🔥 GPU : Adreno 825 — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 22, 2025

Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo System-on-Chip di Qualcomm è basato su una architettura octa-core derivante dalla precedente generazione. Il core principale Cortex-X4 è in grado di raggiungere una frequenza fino a 3,21 GHz. A supporto trovano spazio tre core Cortex-A720 che raggiungono i 3,01 GHz e due core Cortex-A720 con frequenze operative a 2,8 GHz. Infine, gli ultimi due core Cortex-A520 possono raggiungere i 2,02 GHz. Il SoC presenta anche la GPU integrata Adreno 825.

Considerando la presenza dei core Cortex, emerge chiaramente la distinzione rispetto allo Snapdragon 8 Elite che, invece, è basato su core Oryon di nuova generazione. Questa scelta garantisce e una maggiore potenza e la compatibilità con soluzioni innovative e in grado di garantire performance migliori in termini di potenza bruta e grafica.

Nonostante il divario tecnologico, il SoC Snapdragon 8s Elite si preannuncia lo stesso molto interessante. I report emersi in queste ore indicano che su AnTuTu sia in grado di raggiungere un punteggio pari a 2 milioni di punti, assolutamente in linea con i chipset di fascia alta attualmente in circolazione.