Spirale luminosa visibile dall’Italia: ecco i motivi del fenomeno che ha attirato l’attenzione

L’osservazione di spettacoli celesti sta diventando sempre più frequente sia in Italia che in altri Paesi europei. Spirali luminose che non fanno altro che attirare l’attenzione degli appassionati ma anche di cittadini che alzando gli occhi al cielo notano questi fenomeni. L’ultimo risale alla serata del 24 marzo 2025, in cui tantissimi utenti hanno segnalato di aver osservato un fenomeno piuttosto insolito. Un cielo notturno caratterizzato dalla presenza di una spirale ha dunque portato tantissimi cittadini italiani ed europei a ipotizzare sul motivo di tale fenomeno.

Non sono mancate le ipotesi più svariate e bizzarre ma in realtà non c’è alcun motivo perché si tratta semplicemente di un fenomeno che può essere spiegato scientificamente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito.

Spettacoli celesti: i dettagli sulla spirale luminosa di ieri sera

Sono sempre di più le persone che osservano i cieli e sono incuriositi da fenomeni di spettacoli celesti. Un esempio è proprio l’evento di ieri sera che ha caratterizzato i cieli bui di tantissimi Paesi. Tantissime domande e ipotesi, ma di che cosa si è trattano realmente? Una domanda a cui si può rispondere semplicemente con una spiegazione “scientifica” visto che il fenomeno di cui si sta parlando tantissimo riguarda il cosiddetto “deorbit burn”. Tutto ciò, infatti, è stata una conseguenza della manovra di rientro del secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, utilizzato per la missione NROL-69.

Non a caso, il lancio del razzo è avvenuto dallo Space Launch Complex 40 in Florida, pochi minuti prima delle 19:00, ora italiana. La manovra di rientro, invece, è avvenuta intorno alle 21:00 e proprio durante il la manovra, i motori del secondo stadio accendendosi rilasciano propellente nell’atmosfera terrestre. Tuttavia, l’alta quota ha consentito al propellente espulso di essere illuminato dai raggi del sole e di diventare visibile.