Auto sportive: quali sono le più apprezzate e vendute?

Nonostante il mercato delle auto sportive stia lentamente restringendosi, il loro fascino rimane inalterato. Modelli grintosi, potenti, capaci di regalare emozioni forti a chi cerca una guida diversa, fatta di prestazioni e passione. Ma chi riesce ancora a dominare un segmento così competitivo? E soprattutto, quali modelli stanno davvero lasciando il segno in Italia nel 2025?

L’anno del ruggito: le auto sportive nel 2024

Il 2024 è stato un anno che ha visto un lieve calo nelle vendite delle auto sportive in Italia, ma alcuni modelli hanno comunque saputo farsi largo con numeri importanti. In cima alla classifica, come prevedibile, la Porsche 911, un’icona senza tempo capace di vendere 1.532 unità. E non è stato un caso isolato. Anche la Mercedes CLE ha registrato vendite di tutto rispetto, con 1.353 immatricolazioni, seguita a ruota dalla BMW Serie 4, con invece 1.084 auto.

Questi numeri dimostrano quanto il mercato, seppur in contrazione, riesca ancora a regalare soddisfazioni a chi punta su marchi di prestigio e modelli di alta qualità. Il segmento, però, non è composto solo da giganti tedeschi. La Mazda MX-5, con il suo spirito leggero e scattante, ha saputo conquistare 736 automobilisti, mantenendo vivo l’interesse per sportive più “accessibili”. Anche la BMW i4, rappresentante di una nuova generazione di auto sportive elettriche, ha segnato un interessante traguardo con 466 immatricolazioni.

Febbraio 2025: chi è in vetta?

Il 2025 ha portato una ventata di novità nel mercato delle sportive. Se a febbraio la BMW Serie 4 si è imposta con 155 immatricolazioni, la vera protagonista resta sempre la Porsche 911, pur con una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Tuttavia è piuttosto evidente che il mondo delle sportive sta cambiando. Accanto alle classiche auto a combustione, fa capolino l’elettrica BMW i4, con numeri in crescita che lasciano presagire un futuro sempre più elettrico. Ma le sorprese non finiscono qui. La Mercedes CLE, sempre in lotta per il podio, e la Ferrari 296, simbolo del lusso italiano, dimostrano che anche nel 2025 le emozioni non mancano per chi cerca prestazioni e stile. Una domanda, però, rimane: quanto resisterà questo fascino contro le nuove sfide del mercato? Chi saprà davvero dominare il futuro delle auto sportive? La risposta sembra ancora lontana. Unica cosa certa è che la passione per la velocità non scomparirà mai.