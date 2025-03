Qualcomm, lo Snapdragon 8s Elite sta arrivando

Qualcomm si sta preparando a lanciare una nuova variante del proprio System-on-Chip di fascia alta. Lo Snapdragon 8s Elite potrebbe fare il proprio debutto a breve, stando a quanto condiviso dal leaker Yogesh Brar su X.

La possibile finestra di lancio dovrebbe aprirsi ad aprile e, dopo l’annuncio da parte di Qualcomm, inizieranno ad arrivare sul mercato i primi dispositivi. Sembrano parecchi i produttori che hanno scelto di adottare lo Snapdragon 8s Elite sui propri flagship, a conferma della bontà della soluzione hardware.

Rispetto allo Snapdragon 8 Elite tradizionale, questa variante caratterizzata dalla lettera “s” dovrebbe offrire prestazioni simili in termini di potenza assoluta. Tuttavia, Qualcomm ha scelto di non integrare alcune delle più recenti tecnologie e si tratta della più grande differenza tra i due chipset.

Snapdragon 8s Elite is set to launch soon

Plenty of phones sporting it, first launch in April

What are your expectations with the new SoC?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 19, 2025