Qualcomm presenta la nuova generazione di piattaforme Snapdragon G Series per il gaming portatile

Qualcomm di recente ha annunciato la nuova gamma di piattaforme Snapdragon G Series. Una tecnologia progettata per rivoluzionare il mondo del gaming portatile. Con un mercato in continua evoluzione, l’azienda ha messo a punto tre nuove soluzioni. Ovvero, SnapdragonG3 Gen3, SnapdragonG2 Gen2 e SnapdragonG1 Gen 2. Ogni piattaforma è stata ottimizzata per rispondere a esigenze specifiche, dal gaming cloud ai giochi ad alte prestazioni con supporto per il ray tracing. Tali novità si pongono come il punto di forza di molti dispositivi da gioco portatili. Rappresentano infatti un grande passo avanti nella tecnologia per i gamers più esigenti.

Oltre al modello di punta, Qualcomm offre anche altre soluzioni

Lo Snapdragon G3 Gen 3 di Qualcomm è il chip di punta della nuova serie. Pensato per offrire prestazioni straordinarie anche nei giochi più intensivi. Esso è equipaggiato con una CPU Kryo a 8 core, che bilancia potenza ed efficienza energetica. La GPU Adreno A32, in più, è in grado di supportare la grafica avanzata con ray tracing hardware, offrendo un’esperienza visiva incredibilmente realistica. Con la compatibilità con Unreal Engine 5 la nuova piattaforma rappresenta il massimo delle prestazioni per il gaming mobile. Poiché permette di avere effetti di illuminazione globale dinamica e riflessi avanzati. SnapdragonG3 Gen3 è anche compatibile con display QHD+ a 144Hz, garantisce così un’ esperienza di gioco fluida e dettagliata. Le connessioni sono altrettanto potenti, grazie al supporto per Wi-Fi7 e Bluetooth 5.3, con la possibilità di connettersi alla rete 5G attraverso il modem SnapdragonX61.

Accanto al G3 Gen 3, Qualcomm presenta altre due soluzioni. Lo SnapdragonG2 Gen2 si rivolge a chi cerca prestazioni bilanciate tra giochi mobile e cloud gaming. Con una CPU Kryo a 8core e una GPU Adreno A22, questa piattaforma offre prestazioni elevate con un’ottimizzazione particolare per l’efficienza energetica. Compatibile anch’essa con display QHD+ fino a 144 Hz, G2 Gen2 supporta la tecnologia Snapdragon Game Super Resolution per immagini più nitide e fluidità nelle animazioni, anche durante il gaming in streaming. Invece, il G1 Gen 2 è studiato per dispositivi senza ventola, ideali per il gaming in cloud e lo streaming. Con una GPU Adreno A12, è la soluzione perfetta per chi cerca una piattaforma efficiente e compatta.

Snapdragon G1 Gen 2 è la scelta ideale per chi gioca tramite Wi-Fi, supportando risoluzioni Full HD a 120 Hz. Le nuove piattaforme SnapdragonG Series saranno integrate in dispositivi di vari produttori, come AYANEO, ONEXSUGAR e Retroid Pocket. Il loro arrivo sul mercato è previsto per i prossimi mesi. Insomma i device equipaggiati con questi chip promettono di rivoluzionare il concetto stesso di gaming portatile. Ecco perché offrono prestazioni di altissimo livello, senza compromessi sulla qualità grafica o sulle prestazioni in generale.