BYD punta all’Europa: apertura della terza fabbrica in Germania

Ultimamente si parla sempre più spesso del costruttore automobilistico cinese BYD. Un marchio che senza alcun dubbio sta mettendo in atto nuove strategie al fine di consolidare la propria presenza su diversi mercati. Non solamente sviluppo di nuove auto ma anche progetti che puntano a realizzare nuove tecnologie indispensabili per le auto elettriche, come le batterie.

L’espansione sui vari mercati riguarda, però, anche l’apertura di nuovi stabilimenti e il nuovo obiettivo sembrerebbe essere proprio quello di aprire una nuova fabbrica in Europa. Ma dove esattamente? Secondo un recente rapporto sembrerebbe che l’azienda cinese abbia scelto la Germania. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi nelle ultime ore.

BYD: nuova fabbrica in Europa

Aprire un nuovo stabilimento da destinare alla produzione di vettura non è certamente una strategia casuale per il marchio cinese. Così facendo, infatti, la diffusione di auto sarà nettamente maggiore rispetto al passato, anche grazie a una maggiore capacità produttiva in sede europea.

A tal proposito, però, non dobbiamo dimenticare che la società cinese ha già dato il via alla costruzioni di altri stabilimenti in Europa, ovvero in Ungheria e in Turchia. Stabilimenti che entreranno, rispettivamente, in funzione entro la fine del 2025 e nel corso del 2026.

A confermare la volontà di aprire un’ulteriore sito produttivo, nei giorni scorsi, fu proprio Stella Li, Executive Vice-President di BYD. Li, in occasione di un’intervista, avrebbe dunque reso noto che l’azienda sta valutando un’ulteriore costruzione. Nonostante non siano stati rilasciate informazioni in merito a una possibile ubicazione, il rapporto di Reuters indica che la prima scelta da parte di BYD potrebbe essere proprio la Germania. Una scelta naturalmente non casuale poiché, come sappiamo, le auto elettriche prodotte in Europa non sono soggette ai dazi imposti dall’UE. Non ci resta che attendere ulteriori decisioni in merito alle decisioni dell’azienda BYD.