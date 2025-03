Iliad, è caos: ricariche non conteggiate e offerte non rinnovate, cosa succede

Nelle ultime ore, diversi clienti Iliad stanno segnalando un problema che ha dell’incredibile: le ricariche vengono pagate regolarmente, ma il credito non aumenta. In pratica, l’importo viene scalato dalla carta o dal conto, ma non compare nel credito residuo della SIM. E così, quando arriva il momento di rinnovare l’offerta, tutto si blocca.

A raccontarlo sono gli stessi utenti, molti dei quali si sono visti “sparire” una ricarica da 10 euro, senza che il sistema la conteggiasse. L’offerta dunque risulta non rinnovata e si passa alla navigazione a consumo. Una brutta sorpresa, considerando che si passa da pochi euro al mese a tariffe salate: 0,28€ al minuto per le chiamate, 0,28€ per ogni SMS e addirittura 9€ per ogni Giga.

Il rischio è quello di trovarsi con un debito senza colpa

La questione è ancora più delicata per chi ha una sola SIM e non può permettersi disservizi. Iliad, come noto, permette comunque di continuare a usare la linea anche senza credito, andando “in rosso”. Ma se il sistema non riconosce le ricariche, il pericolo è ritrovarsi con un debito creato da un errore non proprio.

In questi casi, è ovvio che un rimborso o uno storno del debito sarà necessario, ma intanto cresce la frustrazione tra i clienti, soprattutto quelli che si sono visti “ignorare” la ricarica manuale. Sembrerebbe, infatti, che il problema colpisca soprattutto chi ricarica manualmente, mentre chi ha l’addebito automatico su conto o carta pare non sia stato coinvolto. Ma è ancora tutto da verificare.

La rabbia sale: utenti infuriati sui social

Basta fare un giro sulla pagina Facebook ufficiale di Iliad per trovare commenti infuocati sotto l’ultimo post dell’operatore. Molti chiedono chiarimenti, altri raccontano esperienze simili. La cosa certa è che Iliad è a conoscenza del problema e – secondo alcune fonti – avrebbe promesso un ripristino della situazione entro la mattinata di oggi, 21 marzo.

Nel frattempo, resta un consiglio pratico: se devi fare una ricarica, valuta di aspettare la risoluzione del bug oppure prova con l’addebito automatico, se ne hai la possibilità. E tieni d’occhio il credito residuo per evitare brutte sorprese.

Vi aggiorneremo appena ci saranno novità concrete.