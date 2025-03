BYD rivoluziona le auto elettriche: 300 km in 5 minuti di ricarica

L’azienda cinese BYD è ben conosciuta poiché da tempo si impegna al fine di creare auto elettriche con prestazioni eccellenti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e, congiuntamente, tecnologie in grado di rendere la ricarica dei veicoli a zero emissioni più semplice e ottimizzata.

A tal proposito, attira particolarmente l’attenzione l‘iniziativa su cui il costruttore cinese BYD lavorerà. Non a caso, infatti, tra i progetti vi è proprio quello riguardante la realizzazione di piattaforma da 1000 V, in grado di offrire una velocità di ricarica per i veicoli del tutto ottimizzata rispetto a ora. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla novità che nei prossimi anni BYD renderà disponibile per ottimizzare l’efficienza delle vetture a zero emissioni.

BYD: i dettagli della piattaforma da 1000 V

Risulta essere chiaro che BYD punta a rendere il settore delle quattro ruote ricco di proposte elettriche dotate di tecnologie ottimizzate. Non a caso, la nuova piattaforma da 1000 V sarà il punto di forza delle vetture dato che offrirà una velocità di ricarica elevatissima.

Quel che sappiamo è che i modelli di fascia alta implementeranno tale piattaforma così da recuperare fino a 300 km di autonomia in soli 5 minuti. Tra i vantaggi, inoltre, viene citata la riduzione del carico di lavoro sulla batteria e la migliore longevità, oltre a una velocità più elevata. Ma quali saranno dunque i primi modelli a poter vantare di tale tecnologia? BYD fa sapere che saranno le versioni aggiornate della serie Dynasty, come Han L e Tang L.

Secondo quanto diffuso, il costruttore cinese prevede di lanciare ufficialmente questa nuova piattaforma a marzo 2025, mentre l’introduzione sui propri modelli sarà graduale. Congiuntamente, la casa automobilistica fa sapere che darà il via alla costruzione di nuove stazioni di ricarica ultraveloci. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito alle future novità.