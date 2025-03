Monopattini Segway richiamati: rischio per la sicurezza, 20 incidenti segnalati

Un problema di sicurezza ha colpito alcuni modelli di monopattini elettrici Segway. L’azienda è stata così costretta a lanciare una campagna di richiamo. Nello specifico, i modelli interessati sono i Ninebot Max G30P e Max G30LP. Il difetto riguarda il meccanismo di chiusura del manubrio, che potrebbe cedere improvvisamente durante l’uso. Un simile guasto non può non sollevare dubbi ovviamente. Cosa potrebbe accadere se il manubrio si piegasse mentre si è in movimento? La Segway ha infatti ricevuto 68 segnalazioni di problemi legati a tale problematica, con ben 20 incidenti documentati che hanno causato ferite. Alcuni di questi casi hanno avuto conseguenze serie, con fratture riportate dai conducenti.

Una campagna di richiamo imponente per i monopattini Segway

Il richiamo riguarda ben 220.000 monopattini venduti in noti negozi fisici e online, come Best Buy, Costco, Amazon, Walmart e Target. Coloro che posseggono di questi modelli sono stati invitati a smettere immediatamente di utilizzarli. Non è previsto tuttavia che vengano sostituiti con nuove versioni. Come risolvere, allora? La risposta fornita da Segway è l’invio di un kit di manutenzione gratuito, pensato per correggere il difetto. Questo kit conterrà strumenti e istruzioni per regolare correttamente la tensione del sistema di piegatura. L’obiettivo è evitare cedimenti o aperture accidentali durante l’uso, ma sarà sufficiente?

Gli incidenti con i monopattini avvenuti finora sottolineano però l’importanza di non prendere alla leggera un problema che può divenire parecchio grave. Per chiunque possieda uno dei modelli di monopattini interessati, la raccomandazione è chiara: contattare subito Segway per ricevere assistenza. Il richiamo, al momento, riguarda esclusivamente il mercato americano. Le persone coinvolte, di fronte al rischio di cadere improvvisamente mentre guidano, sono state costrette a fare i conti con la propria vulnerabilità. Questo richiamo non solo tocca un aspetto tecnico, ma coinvolge direttamente il tema della sicurezza personale. Non basta più la fiducia nel marchio, occorre agire per prevenire ulteriori incidenti. La campagna di richiamo dei monopattini, che si estende su un arco temporale di cinque anni, punta a tutelare la salute dei conducenti, offrendo una soluzione pratica. Cosa accadrà nel frattempo? Si spera solo che non vi saranno altri problemi.