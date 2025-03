CoopVoce, super promo per la Festa del Papà

Durante la giornata di domani 19 marzo 2025 si celebrerà la Festa del Papà. Per questa occasione, in molte aziende ed operatori telefonici stanno proponendo svariate iniziative di rilievo. Il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce, infatti, ha deciso di rendere disponibile una super promozione per tutti i suoi nuovi clienti che attiveranno alcune delle sue offerte di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, arriva una super promozione per la Festa Del Papà

Per festeggiare la Festa del Papà che si terrà domani 19 marzo 2025, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova super offerta. La nuova promozione è riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. In particolare, i nuovi clienti potranno usufruire del primo mese e del costo di attivazione gratuiti se si attiveranno alcune offerte specifiche.

La prima di queste è l’offerta denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati , minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri, ad un costo di 4,90 euro al mese. La seconda offerta è CoopVoce Evo 100. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare e minuti di chiamate senza limiti e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere in questo caso è di 7,90 euro al mese.

L’ultima offerta compatibile con la nuova promo è quella denominata CoopVoce Evo 250. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 250 GB di traffico dati per navigare in tranquillità. Rimangono poi sempre minuti di chiamate illimitati e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per questa offerta è di 9,90 euro al mese.

Secondo quanto riportato dall’operatore, la nuova promozione sarà disponibile per qualche giorno , cioè fino al prossimo 21 marzo 2025. Per usufruire della promo, sarà necessario inserire il codice promozionale FESTAPAPA25 al momento dell’acquisto.