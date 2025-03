One UI 7: presto in arrivo sui dispostivi compatibili

Samsung Electronics ha annunciato il lancio della One UI 7. Avverrà il prossimo 7 aprile e porterà con sé un’interfaccia ridisegnata e numerose funzionalità avanzate. Tale nuova versione, introdotta per la prima volta sui Galaxy S25 a gennaio, è pronta a migliorare l’esperienza d’uso dei dispositivi Samsung. One UI 7 propone un’interfaccia utente rinnovata. Progettata per offrire un’esperienza più fluida e coerente. Il layout della schermata principale è stato semplificato. Garantendo così maggiore ordine e personalizzazione. I widget e la schermata di blocco sono stati ridisegnati per consentire una gestione più intuitiva dei contenuti e delle notifiche.

One UI 7 arriva su alcuni dispositivi Galaxy: ecco quali

Tra le novità significative si distingue la Now Bar. Si tratta di una funzione che consente di visualizzare aggiornamenti in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco. Gli utenti potrebbero visionare e monitorare determinate informazioni direttamente dalla Now Bar attraverso operazioni rapide e accessibili. Il tutto senza dover sbloccare il dispositivo.

L’integrazione con Google Gemini consente di controllare il dispositivo tramite comandi vocali avanzati. Gli utenti possono chiedere suggerimenti o effettuare ricerche complesse parlando al dispositivo. Inoltre, la ricerca nelle impostazioni è stata migliorata grazie al supporto del linguaggio naturale. Rendendo più facile trovare soluzioni con comandi come “I miei occhi si stancano”.

Le innovazioni basate sull’intelligenza artificiale giocano un ruolo fondamentale nella One UI 7. La funzionalità AI Select permette di effettuare selezioni contestuali senza interrompere l’applicazione in uso. Un altro strumento avanzato è Writing Assist. Quest’ultimo supporta la scrittura e la formattazione automatica dei testi. Drawing Assist, invece, consente di trasformare idee in immagini partendo da schizzi, testo o immagini preesistenti. L’aggiornamento introduce anche Audio Eraser, un potente strumento di editing che permette di isolare e rimuovere suoni indesiderati all’interno di un video.

L’aggiornamento sarà disponibile per la serie Galaxy S24. Compresi i modelli Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra. Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Con un successivo rilascio graduale per altri dispositivi. Come Galaxy S24 FE, serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5. Insieme alla serie Galaxy Tab S10 e la serie Galaxy Tab S9. La strategia di Samsung punta a garantire un’adozione uniforme delle nuove funzionalità su tutta la gamma Galaxy.