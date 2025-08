CoopVoce EVO 100: 100 giga e minuti illimitati a 7,90€ al mese!

Se c’è una cosa che non piace a nessuno, è dover tenere il conto di ogni gigabyte consumato o chiedersi se la tariffa cambierà all’improvviso. CoopVoce lo sa bene, ed è proprio da qui che nasce l’offerta EVO 100: una di quelle che ti fanno respirare. Perché quando ti dicono “7,90 euro al mese, per sempre”, è davvero per sempre. Niente rincari misteriosi, niente clausole scritte in piccolo.

CoopVoce EVO 100: l’offerta mobile chiara e senza sorprese

Con EVO 100 ti porti a casa una connessione veloce con 100 giga, minuti illimitati per chiamare chi vuoi e 1000 SMS per quei messaggi che, ogni tanto, servono ancora. E sì, puoi usare tutto anche in Europa, come se fossi a casa tua, per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Zero pensieri, anche quando sei lontano.

L’attivazione è semplice: puoi fare tutto online, comodamente dal divano, e ricevere la SIM a casa senza pagare la spedizione. Oppure, se preferisci il contatto umano, puoi passare in uno dei 900 punti vendita Coop. Il costo? Sempre lo stesso: 10 euro di attivazione. E se sei già cliente CoopVoce, ti basta un contributo una tantum di 9,90 euro per fare il salto a EVO 100.

Ci sono poi quelle chicche che fanno davvero la differenza, come la possibilità di trasformare i tuoi punti Coop in ricariche telefoniche. Sì, fare la spesa può diventare un modo per restare connessi. E a proposito di connessione, con la tecnologia 4G e la copertura del 99,8% del territorio nazionale, puoi stare tranquillo: non ti perdi un messaggio, una chiamata o una stories, neanche sotto la galleria.

Nessun vincolo, nessuna sorpresa. Puoi usare il tuo numero o sceglierne uno nuovo, optare per la SIM fisica o la comodissima eSIM. E se hai bisogno di una mano, il servizio clienti è lì, 24 ore su 24, pronto a rispondere dall’Italia, anche via chat o app. Insomma, con EVO 100 tutto è chiaro, semplice e onesto. E oggi, non è poco.