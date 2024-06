A partire dal 20 giugno 2024, CoopVoce introduce l’offerta Evo 10 a soli 4,90 euro al mese. Questa promozione è disponibile sia per i già clienti dell’operatore virtuale sia per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero, in quest’ultimo caso con costo di attivazione gratuito. L’offerta rimarrà attivabile fino al 17 luglio 2024 sia online che nei punti vendita Coop.

L’incredibile Evo 10 a soli 4,90 euro al mese

La Evo 10 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 10 GB di traffico dati in 4G. Questa proposta segue una precedente offerta disponibile dal 7 marzo al 3 aprile 2024, in cui il primo mese era gratuito. Per chi attiva online con spedizione a casa, è richiesto un costo iniziale di 10 euro, inclusivo di 1 euro di traffico telefonico. Nei punti vendita Coop, la nuova SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Con Evo 10 per i nuovi clienti in portabilità, questi costi iniziali vengono azzerati.

Da oggi è anche possibile attivare la nuova offerta Extra 300 a 9,90 euro al mese, disponibile fino alla fine della partecipazione dell’Italia agli Europei di calcio UEFA Euro 2024. Anche questa offerta prevede attivazione e primi due mesi gratuiti per i nuovi clienti in portabilità. L’offerta Evo 10 è attivabile anche con Self SIM, acquistabile nei punti vendita Coop a 9,90 euro, che include attivazione e primo mese dell’offerta. Per i già clienti CoopVoce, l’attivazione di Evo 10 ha un costo di 9,90 euro una tantum, scalato dal credito residuo della SIM.

CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO attivo da 17 anni, utilizza la rete TIM 4G con velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, sebbene sul sito venga indicata una velocità di 150 Mbps in download. Dal 7 marzo 2023, è disponibile la tecnologia VoLTE per le chiamate su rete 4G, abilitata automaticamente su smartphone compatibili.

Le offerte CoopVoce per voi

In caso di esaurimento dei Giga mensili, la navigazione internet viene bloccata senza costi aggiuntivi, con possibilità di rinnovare l’offerta in anticipo tramite l’app dell’operatore. Le offerte CoopVoce includono roaming gratuito in UE e Regno Unito, con un limite di 7 GB al mese per Evo 10. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, seguite CoopVoce su Google News, Telegram, Facebook, X e Instagram.