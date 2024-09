CoopVoce: nuova promo con 200 GIGA al mese, ecco la EVO

Una delle aziende più assidue nel proporre ottime offerte è sicuramente CoopVoce. Il provider virtuale, con le sue offerte mobili, è riuscito a battere addirittura i fenomeni più in voga sul mercato mobile.

Un tempo era difficile fidarsi di un provider virtuale a causa di diverse variabili, la prima era la qualità. Ad oggi questa non è più un problema in quanto, appoggiandosi alle reti di TIM, CoopVoce si conferma uno dei migliori sotto questo punto di vista. Ora l’obiettivo della nuova campagna telefonica mobile è quello di raccogliere quanti più nuovi utenti possibile.

CoopVoce lancia le sue promozioni mobili: ecco la EVO 200 con tutto incluso a 7,90 €

Tutti i gestori sono in fase di lancio di tante nuove offerte, ma sembra che CoopVoce stia riuscendo a tenere in mano le redini dell’intera partita. Il gestore virtuale infatti è stato in grado di riesumare una delle sue vecchie offerte e di renderla ancora più bella rispetto al passato modificandone il prezzo. La EVO 200 torna con tutti i migliori contenuti.

Partendo dal presupposto che il prezzo è stabile e che non cambia mai, ci sono anche diversi contenuti con i giga che sono il fiore all’occhiello. All’interno della promozione mobile infatti il provider virtuale vanta 200 giga in 4G per la navigazione sul web. Oltre a tutto questo non potevano mancare i minuti senza limiti per telefonare qualsiasi numero in giro per l’Italia e per l’Europa ma anche 1000 SMS per i più nostalgici. Secondo quanto riportato poi c’è una promozione in ballo che potrebbe piacere a molti: chi sottoscrive questa offerta entro il 2 ottobre, può avere il primo mese gratis e anche il costo di attivazione annullato.

Non ci sono al momento limitazioni: CoopVoce consente a tutti di scegliere le sue offerte in indistintamente. Ovviamente c’è un periodo di tempo limitato, in quanto il tempo è ristretto a 20 giorni.