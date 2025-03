HoMobile: ultimo giorno per l’offerta 100 GB in 5G a un prezzo shock

Questi sono gli ultimi giorni per approfittare di un’offerta telefonica tra le più competitive del mercato. HoMobile, noto per le sue tariffe trasparenti, propone infatti un piano assolutamente vantaggioso. Una soluzione che include 100GB di traffico dati in 5G, chiamate e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Una cifra che permette di risparmiare oltre 50€ all’anno rispetto a molte altre proposte simili.

In un periodo in cui i prezzi delle telecomunicazioni tendono ad aumentare, avere una tariffa bloccata senza costi nascosti rappresenta un vantaggio notevole. Le famiglie, in particolare, possono ottenere un risparmio ancora più consistente. Poiché hanno la possibilità di attivare più SIM con lo stesso piano. Tale promozione, però, è a tempo limitato. Quindi chi vuole approfittarne dovrà agire subito.

HoMobile: attivazione immediata e garanzia di rimborso

Passare a HoMobile è semplice e veloce. L’attivazione può essere completata direttamente online, seguendo una procedura intuitiva. È possibile scegliere tra una SIM fisica o una eSIM, entrambe attivabili rapidamente grazie al riconoscimento digitale tramite SPID. Questo metodo garantisce massima sicurezza e riduce i tempi di attesa.

Un altro punto di forza dell’offerta è la garanzia di rimborso. Infatti chi non è soddisfatto del servizio avrà fino a 30 giorni per ottenere il rimborso dell’importo speso. Un’opzione che rassicura gli utenti e conferma la trasparenza dell’operatore. Con una rete stabile e performante, HoMobile si conferma come una delle scelte migliori per chi cerca un servizio affidabile a un costo contenuto. Il risparmio può fare la differenza, soprattutto per chi ha più linee in famiglia.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di HoMobile e completare la registrazione in pochi passaggi. La connessione 5G con 100GB, minuti e SMS illimitati è a portata di clic, ma il tempo sta per scadere. In ogni caso, se non doveste fare in tempo, vi consigliamo di consultare le pagine ufficiali dell’ operatore. Qui troverete moltissime soluzioni disponibili adatte a soddisfare qualsiasi tipo di necessità.