Poco M7 è ufficiale con ben 4 anni di security update

Il produttore tech Xiaomi continua a stupire i suoi rivali con un nuovo smartphone appartenente al sotto brand Poco. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco M7 5G, un nuovo device di fascia media super interessante. L’azienda ha inoltre confermato che garantirà a questo device ben quattro anni di security update e due major update. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche tecniche.

Poco M7 5G approda ufficialmente sul mercato, ecco le specifiche

Poco M7 5G è il nuovo smartphone del noto produttore tech ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato estremamente interessante. Quest’ultimo, in particolare, potrà contare su ben 4 security update e su 2 major update.

Tra le caratteristiche, lo smartphone presenta sul fronte un display con tecnologia IPS LCD da 6.88 pollici. La risoluzione è pari ad HD+ ed è presente inoltre una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche per questo device, l’azienda stupisce con un design unico. La backcover è poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui Satin Black, Ocean Blue e Mint Green.

Sul retro le fotocamere sono poste in una zona circolare. Troviamo un sensore principale da 50 MP Sony IMX852. Sul fronte è invece presente un sensore fotografico anteriore per i selfie da 8 MP. L’autonomia è invece affidata ad una batteria pari a 5160 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo il soc Snapdragon 4 Gen 2 con diversi tagli di memoria comprendenti da 6 a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Poco M7 5G sarà inizialmente disponibile per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 108 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni per il mercato italiano.