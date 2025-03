WhatsApp: una videochiamata può costare molto cara al conto in banca

La maggior parte degli utenti di tutto il mondo ovviamente utilizza come mezzo di comunicazione principale WhatsApp, l’applicazione infatti è presente sulla quasi totalità degli smartphone attualmente presenti in giro per il mondo dal momento che consente a tutti di restare connessi letteralmente con chiunque, questo dettaglio purtroppo però è noto anche ad utenti poco raccomandabili come i truffatori, questi ultimi da un po’ di mesi infatti utilizzano la nota applicazione di messaggistica per inscenare truffe decisamente elaborate che possono ovviamente cogliere di sorpresa gli utenti portandoli in errore con conseguenze decisamente gravi.

Ultimamente però, le truffe che vedono WhatsApp come mezzo di attacco e che purtroppo stanno circolando anche in Italia non vedono l’arrivo di un semplice messaggio nella chat degli utenti, ma qualcosa di peggiore e più elaborato, sembra infatti che i truffatori pur di appropriarsi dei codici di accesso all’Internet banking delle vittime stiano inscenando situazioni fasulle molto elaborate all’interno delle quali si spacciano per vere e proprie banche facendo finta di essere dei dipendenti allo sportello.

La truffa in videochiamata

La truffa che sta prendendo piede anche qui in Italia consiste in un contatto da parte di un truffatore che finge di essere un istituto bancario, quest’ultimo cercherà di instaurare una conversazione spingendo la vittima inscenando il bisogno di recapitare una comunicazione decisamente urgente, dopodiché i truffatori cercheranno di indurre il malcapitato ad avviare una video chiamata all’interno della quale riceverà delle istruzioni che lo porteranno ad aprire la propria pagina Internet banking, consentendo ai truffatori di copiare i suoi codici di accesso, una volta fatto ovviamente il danno sarà irrecuperabile e i truffatori utilizzeranno quei dati per prosciugare il suo conto.

Se anche voi doveste ricevere un contatto con queste caratteristiche, la cosa migliore da fare e ovviamente non rispondere e bloccare immediatamente qualsiasi utente cerchi di entrare in contatto con voi, nel caso doveste avere dei dubbi, potete sempre restare fermi, concludere la conversazione e poi telefonare al vostro istituto bancario, utilizzando i numeri certificati che quest’ultimo vi ha fornito.