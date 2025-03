Amazon è IMPAZZITA con lo smartphone HONOR in offerta a 99 euro

Occasione molto interessante ed importante per tutti i consumatori che vogliono acquistare uno smartphone Honor cercando di pagarlo il minimo indispensabile, infatti su Amazon è stata attivata un’ottima promozione con la quale è possibile spendere solamente 99 euro per il suo acquisto, o meglio per l’acquisto del modello Honor X6b.

Il display di questo smartphone è da 6,56 pollici di diagonale, un TFT LCD con risoluzione 720 x 1612 pixel, che presenta una densità di pixel di 269 ppi, il tutto però viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate a 90Hz, così da poter godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il comparto fotografico, nonostante si parli di un prodotto decisamente economico, è composto da due sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 2 megapixel.

Amazon fuori di testa con la promozione su questo smartphone Honor

Uno sconto mai visto prima d’ora è disponibile su Amazon nel momento in cui volete acquistare questo Honor X6b, infatti il suo listino di 159 euro era già stato ridotto negli ultimi 30 giorni fino ad arrivare a soli 109 euro, ma Amazon è voluta andare ancora oltre, abbassando nuovamente la spesa da sostenere, sino a raggiungere un valore limite finale di soli 99,90 euro. Premete qui per l’acquisto.

In termini prestazionali il prodotto non è in grado di offrire poi così tanto, essendo presente un SoC MediaTek Helio G85, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, ed anche una GPU Mali-G52 MC2. La configurazione si conclude poi con 4GB di RAM ed anche 128GB di memoria interna, in questo caso, in netto contrasto con il trend degli ultimi anni, espandibili con microSD. La batteria è un componente da 5200mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue funzionalità nel medio/lungo periodo.