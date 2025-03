Amazfit Active: che OCCASIONE su Amazon, il prezzo è SHOCK

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende su Amazon nel momento in cui siete interessati all’acquisto di uno smartwatch che permetta di godere del migliore rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile, poiché la spesa da sostenere per il suo acquisto riesce a scendere al di sotto dei 100 euro, una soglia ideologica che apre le porte verso un mondo completamente differente.

Il prodotto in questione presenta una diagonale del display di 42 millimetri, ma tra le caratteristiche principali troviamo più che altro la sua possibilità di utilizzo con qualsiasi smartphone in commercio, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter sfruttare sia con Android che con iOS, ciò a prescindere dal sistema operativo di riferimento. La variante in commercio prevede colorazione nera, una scocca circolare, che stacca rispetto al form factor squadrato che siamo soliti vedere, ed un cinturino realizzato in silicone.

Amazfit Active: uno sconto mai visto su Amazon

Uno sconto assolutamente più unico che raro vi attende sull’acquisto di Amazfit Active, lo smartwatch che punta a garantire le massime prestazioni con il minimo sforzo, partendo comunque da un listino di 109,90 euro. A questo punto la spesa prevede una riduzione del 10%, che lo porta a scendere di circa 10 euro, per arrivare ad un prezzo finale di 99 euro. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

La batteria di lunga durata rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo comunque un prodotto che può facilmente essere utilizzato anche per circa 14 giorni consecutivi, prima di essere effettivamente collegato alla presa a muro, sfruttando la basetta magnetica inclusa in confezione. Da notare che tale cifra è da prendersi direttamente con le pinze, poiché varia in relazione alla modalità di utilizzo (con tanto GPS il quantitativo diminuisce, per intenderci).