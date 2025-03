Truffa imprevedibile: ecco il messaggio che frega gli utenti a marzo

Di messaggi truffa ce ne possono essere davvero tanti in giro, proprio come quello che sta girando in queste ore. State attenti al testo che viene indicato qui sotto ma non solo, in quanto ce ne sono anche degli altri. Il prossimo paragrafo vi darà un chiaro esempio di tutto questo.

Truffa: ci sono alcuni messaggi che potrebbero rubarvi dei soldi, ecco come si presentano

“Ora ti ruberò l’attenzione con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Carmen, non sono limitato nelle mie azioni e pensieri.

Ho sempre voluto provare il sesso violento. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una cattiva ragazza che sta disperatamente cercando il suo padrone.

Sceglimi ora, amami e non avere altra donna oltre a me, prendimi e baciami adesso portami con te ovunque e non porti alcun limite. Basta essere sicuri e tutto andrà bene, non preoccuparti assolutamente.

A mia volta, non resisterò per nulla e cercherò di assecondarti sempre. Vuoi proseguire in questo nuovo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Lollipop-Precious9, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Precious.”

Oltre a questo messaggio, gli utenti ne hanno segnalato anche un altro che potrebbe portare sempre allo stesso risultato, ovvero allo svuotamento del vostro conto. Il consiglio è quello di stare ugualmente attenti e di non aprire alcun tipo di allegato al suo interno. Eccolo qui:

“AFFRETTARSI. IL NUMERO DI PREMI DA VINCERE È LIMITATO! CONFERMA ORA!

Il feedback dei clienti è sempre stato la chiave per migliorare l’esperienza PayPal. Prendi un rapido sondaggio per avere la possibilità di vincere un premio fantastico e facci sapere come ti senti davvero.

Rispondi a alcune domande per avere la possibilità di vincere un nuovo di zecca

PAYPAL GIFTCARD $ 500!

INIZIA ORA

La lealtà paga!

Sei stato scelto per partecipare gratuitamente al nostro programma fedeltà! Ti vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

CLICCA PER INIZIARE!”