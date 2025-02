WhatsApp: se ricevete questo messaggio il pericolo è dietro l’angolo

Al giorno d’oggi, tantissimi utenti in tutto il mondo utilizzano la nota piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp, si tratta infatti dell’applicazione più utilizzata in tutto il mondo per quanto riguarda i social network dal momento di quest’ultima consente di entrare in contatto costantemente con tutti gli affetti della nostra vita, una caratteristica che ovviamente contribuito a rendere l’applicazione famosissima e utilizzatissima.

Questa caratteristica però può nascondere una piccola ma importante insidia, l’uso di WhatsApp può essere non propriamente uno dei più edificanti, nello specifico l’applicazione può essere utilizzata a fini fraudolenti per portare avanti delle truffe ai danni di coloro che usano per l’appunto la piattaforma, ed è proprio quello che nelle ultime settimane stanno facendo i truffatori anche qui in Italia, numerosi utenti infatti stanno segnalando l’arrivo di alcuni messaggi dietro i quali purtroppo si cela un tentativo di inganno per arrivare a informazioni sensibili come i codici di accesso bancari, rischio decisamente da non sottovalutare dal momento che in caso di errore può portare a conseguenze decisamente irreparabili.

Come riconoscere il pericolo

Per fortuna vostra però il pericolo può essere riconosciuto se opportunamente informati e attenti a ciò che leggete, questi messaggi fraudolenti infatti hanno delle caratteristiche decisamente peculiari, in primis spicca il corpo testo all’interno del quale nella stragrande maggioranza dei casi è presente una richiesta di tempo per poter avere una conversazione, tra gli altri elementi di spicco abbiamo un numero non presente nella nostra rubrica e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo è un paese di provenienza decisamente inaspettato e molto spesso appartenente al continente africano, si tratta di elementi che tutti insieme ci permettono di capire al volo che siamo davanti a un tentativo di truffa bello e buono che ovviamente punta a ingannarci per ottenere informazioni sensibili sulla nostra persona tra le più disparate, dunque avere un occhio scettico e importante per riconoscere immediatamente il pericolo e impedire ai truffatori di ingannarci.