Amazon è PAZZA e DIMEZZA il prezzo delle Huawei FreeBuds SE 2: costano meno di 30 euro

Il prezzo di vendita delle Huawei FreeBuds SE 2 è dimezzato in questi giorni, i consumatori si ritrovano a poter spendere decisamente meno del listino originario di un prodotto di ottima qualità, che risulta essere compatibile con un qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento (è di conseguenza utilizzabile sia con iOS che con Android).

Uno degli aspetti su cui si basa l’esperienza di queste cuffiette è proprio la possibilità di godere di una buona autonomia generale, ciò sta a significare che le cuffiette possono facilmente essere utilizzate anche per 40 ore consecutive, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica con il collegamento diretto alla presa a muro (sfruttando, lo ricordiamo, i vari cicli di ricarica). La connessione allo smartphone, al tablet, al notebook o simili, avviene tramite bluetooth 5.3 di ultima generazione.

Huawei FreeBuds SE 2: che occasione su Amazon

La spesa per l’acquisto di Huawei FreeBuds SE 2 è stata fortemente ridotta rispetto al listino originario, poiché al giorno d’oggi il consumatore non sarà costretto a pagare 49 euro per il suo acquisto, ma potrà approfittare del 41% di sconto applicato in automatico dal sistema, per arrivare in questo modo a spendere solamente 29 euro. Lo potete ordinare al seguente link.

Le cuffiette in questione presentano certificazione IP54 per la resistenza contro schizzi d’acqua e polvere, sono disponibili all’acquisto in tre colorazioni differenti, anche se potrebbero variare in termini di prezzo di acquisto, e sono prevalentemente realizzate in plastica. La qualità audio rientra perfettamente nella fascia di prezzo di posizionamento, con dettagli e nitidezza più che validi, anche se non al livello delle varianti decisamente più costose che possiamo trovare altrove, o restando sempre in seno alla stessa Huawei.