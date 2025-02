Truffa phishing difficile da scovare: questa può derubarvi facilmente

Ancora una truffa, ancora un inganno difficile da scoprire per gli utenti. Purtroppo in queste ore si sta vociferando di un messaggio davvero particolare che avrebbe preso di mira tutti, nessuno escluso. Purtroppo la tecnica utilizzata non cambia: si tratta ancora di phishing. È questo il miglior modo per i truffatori per riuscire a fregare anche gli utenti più esperti, ai quali magari credono di aver capito fin da subito che non si tratta di una truffa quando invece lo è.

Truffa in corso con gli utenti che ci sono cascati senza accorgersene, ecco cosa si rischia

Il messaggio che è stato segnalato nelle ultime ore avrebbe messo gli utenti in difficoltà, soprattutto quelli che hanno trafficato con qualche sito di incontri negli ultimi tempi. Sia ben chiaro: non c’è nulla di male nell’utilizzare un sito del genere, ma bisogna sempre affidarsi a quelli verificati e che hanno uno storico ben affermato. Le persone si sono fatte prendere la mano e, una volta ricevuta una mail di questo genere, hanno finito per cascarci pensando che effettivamente la loro attività sul sito di incontri che hanno usato avesse dato i suoi frutti.

In realtà a scrivere il testo non è stata una bella ragazza o qualcuno con cui effettivamente si sono conosciuti in piattaforma, ma dei malviventi. Il loro scopo è stato quello di portare le vittime a conoscenza di un possibile “match”, peraltro corredando l’e-mail con un’immagine avvenente della ragazza che fingono di impersonare.

Alla fine viene mostrato un collegamento che porterebbe al profilo della persona, ma in realtà si tratta solo di un modo per fargli concedere le loro informazioni personali e all’occorrenza anche quelle della banca. Il consiglio dunque è quello di fare tanta attenzione per evitare di cascare in problematiche davvero complicate da risolvere. Date sempre un’occhiata in più alle e-mail che vi arrivano.