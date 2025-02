Amazon FOLLE: il Samsung Galaxy S25 Ultra è in SCONTO di 350 euro

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è il nuovo top di gamma dell’azienda sudcoreana, un prodotto che non delude assolutamente le aspettative in termini di prestazioni generali, al contrario il prezzo particolarmente elevato fa desistere molti consumatori all’acquisto, per questo motivo è necessario fare affidamento sull’ottimo sconto che Amazon ha deciso di acquistare in questi giorni, facendo risparmiare molti di noi.

Il display è da 6,9 pollici, il fiore all’occhiello dello smartphone, un pannello Dynamic AMOLED 2X, con 500 ppi, risoluzione 1440 x 3120 pixel, e soprattutto un LTPO che permette di variare il refresh rate da un minimo di 1Hz, fino ad un massimo di 120Hz (con per la prima volta la protezione Gorilla Glass Armor 2). Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, alle cui spalle possiamo trovare una GPU Adreno 830, octa-core con frequenza di clock molto elevata fino a 4,47 GHz, ed una configurazione che inizia con 12GB di RAM (per tutte le varianti), e la possibilità di scegliere quanti GB di memoria interna avere.

Amazon fa scontare al massimo il Samsung Galaxy S25 Ultra

Il listino di Samsung Galaxy S25 Ultra è indubbiamente molto elevato, infatti parliamo di uno smartphone che di base ha un costo effettivo di listino di 1499 euro, che però può essere scontato in vari modi grazie ad Amazon: in primis è previsto uno sconto effettivo di 100 euro automatico nel carrello, a cui si aggiungono altri 100 euro per gli utenti Prime Student, ed altri 150 euro nel momento in cui si dovesse pagare con Amex. In altre parole è previsto uno sconto effettivo di 350 euro, che porta l’utente ad una spesa finale di 1149 euro. Ordinatelo premendo questo link, ricordando che è completamente sbrandizzato e con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto.