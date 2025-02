Exeed Exlantix ES: 1.600 Km di autonomia per la berlina Chery

I modelli elettrici che i costruttori del settore automotive decidono di includere alla propria gamma di veicoli sono sempre di più. Non a caso, si tratta di una strategia condivisa che punta a dare un contributo affinché nei prossimi anni possa esserci un parco circolante con vetture a zero emissioni come principali protagonisti. Tra le tante realtà del mondo delle quattro ruote, Chery sta portando avanti un importante lavoro sulla sua Exeed Exlantix ES EREV.

Nelle scorse ore, per attirare l’attenzione degli utenti, il costruttore ha deciso di diffondere alcune immagini ufficiali di questa nuova variante. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Exeed Exlantix ES EREV: i dettagli della berlina

La nuova Exeed Exlantix ES si contraddistinguere per essere un’auto ibrida ad autonomia estesa firmata Chery e pronta a fare il suo debutto a marzo 2025. Non a caso, ci troviamo davanti a una berlina che non fa altro che rappresentare un’evoluzione della versione elettrica che tutti noi conosciamo.

In attesa del debutto, il costruttore ha deciso di anticipare alcuni importanti dettagli diffondendo alcune foto. Huang Zhaogen, direttore generale della divisione marketing di Exeed, marchio di proprietà di Chery mostra il proprio entusiasmo per la berlina Exlantix ES range extender ormai quasi pronta per essere lanciata su un mercato ricco di competitor.

Con una lunghezza di 4,94 metri, una larghezza di 1,98 metri e con un passo di 3 metri, la berlina è la protagonista di alcune immagini con una colorazione Aurora Purple e linee inevitabilmente eleganti. Il punto forte di questo modello è certamente il sistema propulsivo “Golden Range-Extender System” basato su un motore termico 1.5 con potenza massima di 154 CV e un’autonomia massima che arriva a ben 1.645 chilometri.

Per il momento, il costruttore cinese ha deciso di non svelare ufficialmente i dati relativi al motore elettrico. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.