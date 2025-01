Xiaomi SU7: la berlina elettrica che ridefinisce il mercato EV

Nel primo anniversario dal lancio, la Xiaomi SU7 ha superato tutte le aspettative. La berlina elettrica, proposta in tre versioni, ha conquistato il mercato. Ne sono state infatti vendute ben 130.000, un vero e proprio record andato oltre le aspettative. Questo traguardo, infatti, è stato raggiunto con mesi e mesi di anticipo. Presentata il 28 dicembre 2023 e lanciata ufficialmente il 28 marzo del 2024, la SU7 si è distinta sin da subito. Il suo rapporto qualità-prezzo competitivo ha conquistato gli automobilisti, insieme ovviamente al suo design e alla tecnologia Xiaomi. La versione Standard costa €28.370, mentre la Max, la più accessoriata, arriva a €39.400.

Ma qual è il segreto di questo successo? Xiaomi ha puntato su tecnologie avanzate, design elegante e una strategia di mercato aggressiva. Ad aprile sono iniziate le consegne dei modelli Standard e Max, seguite a maggio dalla versione Pro. La produzione e la distribuzione sono cresciute rapidamente, portando la SU7 a superare le 20.000 consegne mensili in ottobre e novembre.

Progetti ambiziosi e nuovi modelli Xiaomi in arrivo

Dopo aver raggiunto il traguardo iniziale, Xiaomi EV guarda al futuro con piani audaci. Per il 2025, l’obiettivo è aumentare ulteriormente la produzione e introdurre nuovi modelli. In programma ci sono la versione SU7 Ultra, più potente e tecnologicamente avanzata, e il primo SUV elettrico della casa, il modello YU7. La Xiaomi SU7 Ultra, disponibile in preordine a partire dal 29 ottobre 2024, rappresenta un salto di qualità per Xiaomi. Con un prezzo di €107.080, offre prestazioni di fascia alta e tecnologie all’avanguardia. Il lancio ufficiale della Ultra è previsto per marzo 2025, segnalando un nuovo capitolo nella strategia del brand.

La domanda è: Xiaomi riuscirà a competere con i giganti dell’automotive? Il fondatore, Lei Jun, punta in alto, dichiarando l’intenzione di entrare tra i primi cinque produttori mondiali entro il 2043. Con numeri e ambizioni come questi, Xiaomi EV sembra avere tutte le carte in regola per rivoluzionare il mercato delle auto elettriche.