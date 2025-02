Smart #6, tanta potenza e autonomia per sfidare Tesla

Smart continua a portare avanti importanti progetti che potrebbero consentirgli di sfidare alcuni modelli dei marchi automobilistici che negli ultimi anni si sono affermati come protagonisti del marcato. Non a caso, infatti, tra le strategie per i prossimi mesi non manca quella che punta a portare su strada la berlina Smart #6 che andrà a confrontarsi la Model 3 del costruttore statunitense Tesla.

Secondo quanto diffuso, non si esclude che questo nuovo modello possa essere sarà svelato al pubblico già durante questo 2025 iniziato da poco più di un mese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Smart #6: la nuova elettrica sfida Tesla

Puntare al meglio dell’esperienza d’uso e dell’efficienza con l’obiettivo di portare su strada un modello in grado di competere direttamente con uno dei veicoli più iconici della casa automobilistica di Elon Musk, la Tesla Model 3.

Con tale prospettiva, Smart ha pensato di realizzare una vettura che si contraddistinguerà grazie ad una aerodinamica del tutto efficiente, in grado da consentire di diminuire i consumi ma anche di ottimizzarne l’autonomia. In merito a quest’ultima, alcune indiscrezioni parlerebbero addirittura di 800 km secondo il ciclo CLTC.

Secondo alcune indiscrezioni il modello si contraddistinguerà grazie a una linea del tetto inclinata e a cerchi con dimensioni tra 19 e 21 pollici. Alla base del veicolo potrebbe esserci invece la piattaforma PMA2+ sviluppata da Geely, già alla base di altri modelli del marchio. Tuttavia, la Smart #6 potrebbe supportare l’architettura a 800 V nella versione top di gamma.

Probabilmente la presentazione avverrà nella seconda metà del 2025 ma per poterla vedere su strada bisognerà aspettare il 2026. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire maggiori dettagli in merito a questo nuovo modello che si prepara a essere uno dei protagonisti del mercato dei prossimi anni. Ancora una volta, infatti, Smart sta lavorando attentamente grazie al suo team di esperti.