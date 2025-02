Google Messaggi pronta ad aggiornarsi con nuove funzionalità

Il gruppo di sviluppatori di Google lavora molto al miglioramento di Google Messaggi, grazie ad una soluzione studiata dal gigante statunitense per offrire agli utenti una importante alternativa nel settore della messaggistica.

Ecco cosa sappiamo nello specifico

Sostanziale ed importante è l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche rilevanti, che offrono un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità.

Andando nello specifico, una di queste novità è rappresentata da una sottile modifica al funzionamento degli SMS per gli utenti con dispositivo dual-SIM, a cui dovrebbe essere aggiunto un passaggio extra, secondo quanto riportato da fonti attendibili.

C’è da dire che in questa situazione specifica, gli utenti Dual SIM quando spediscono un messaggio possono selezionare la SIM direttamente dall’apposita icona nella casella di composizione del testo.

Ulteriori dettagli

Perciò, analizzando nello specifico e dettagliatamente la versione “20250209_01_RC00.phone.openbeta_dynamic” di Google Messaggi, si può osservare attentamente che l’icona per cambiare la SIM durante la digitazione del messaggio è stata rimossa e l’opzione in questione è stata spostata nella sezione dei dettagli del profilo o della conversazione.

Agli occhi delle persone potrebbe risultare soltanto una piccola modifica all’interfaccia utente, che altro non fa che aggiungere un passaggio ulteriore nel momento in cui si deve selezionare una SIM per inviare messaggi di testo a singoli contatti, ma è altrettanto vero e senza dubbio che l’icona della SIM nella sezione di composizione del messaggio era molto più comoda e semplice da trovare. Questo suscita dello scalpore, delle perplessità e forse delle incongruenze con quanto ci si aspettava, ma non è tutto.

In questo specifico momento non pervengono ulteriori informazioni su quando questa modifica possa essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione. Non ci resta che attendere, osservando nello specifico, a conti fatti, il miglioramento specifico di questa nuova funzionalità, che regala una nuova interfaccia.